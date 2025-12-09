MU ghi bàn nhiều thứ 3 Ngoại hạng Anh: Dấu ấn Fernandes, Amorim đã tìm ra "công thức vàng"?

Sự thay đổi đúng lúc

Sử gia bóng đá Jonathan Wilson, tác giả của cuốn sách chiến thuật bóng đá "Inverting the Pyramid" (Dựng ngược kim tự tháp), đã đặt ra một khái niệm khá thú vị mang tên "trạng thái Dunkirk" (chỉ trận Dunkirk trong Thế chiến thứ 2). Wilson dùng thuật ngữ này để chỉ việc một đội bóng mạnh khi dẫn bàn lại tìm cách rút về thủ và bảo vệ tỷ số, thay vì chủ động nắm thế trận để đối phương không có cơ hội.

MU dẫn bàn nhưng lại nhường thế trận và để cho Wolves dâng lên rồi gỡ hòa

Mùa này MU đã không ít lần rơi vào trạng thái Dunkirk dù đá với đội nào. 540 phút là tổng thời gian Wolverhampton đã tịt ngòi kể từ tháng 10 đến nay ở Premier League, và tất nhiên, đội đầu tiên họ ghi được bàn trở lại là... MU. Bàn thắng của Bellegarde ở phút 45+2 của Wolves trong thế bị dẫn bàn đã khiến MU đột nhiên trở nên mong manh.

MU thực ra đã mong manh từ những trận trước: Thua Everton trong thế hơn người, bị dẫn bàn trước dù thắng Crystal Palace, mất điểm trước West Ham dù áp đảo phần lớn trận đấu. Ở trận nào MU cũng, bằng cách nào đó, tự mời đối thủ gây sức ép lên tuyến sau của mình.

Tuy nhiên Wolves quá yếu để có thể gây khó khăn cho MU liên tục. Giờ giải lao dường như đã khiến Amorim quyết định rằng sự cẩn trọng là thừa, ông cần phải đẩy sức ép của đội mình lên hơn nữa, càng cố an toàn lại càng dễ sinh rủi ro.

Fernandes tiếp tục thể hiện rằng anh chơi hay nhất khi đá ở vị trí "số 10"

Điều đó đã khiến Amorim đưa Bruno Fernandes trở lại vị trí "số 10" quen thuộc của anh. Khi hiệp 2 bắt đầu, Fernandes liên tục cầm trịch các đợt tấn công của MU, khi thì là người phát động, khi thì là người dứt điểm, và thường xuyên là người chỉ đạo cho các đồng đội pressing từ xa. MU duy trì sức ép khá liên tục, ghi được 3 bàn để thắng đậm 4-1.

Amorim đã chọn giải pháp hợp lý, bởi các cầu thủ Wolves rất lóng ngóng khi phải lên bóng bằng các pha phối hợp ngắn tiến hành từ tuyến phòng ngự. Họ đá dễ ở nửa cuối hiệp 1 do lên bóng ít chạm xuống cho các cầu thủ tấn công rồi kéo đội hình phía sau dâng lên hỗ trợ, nhưng MU đổi sang gây sức ép từ tuyến đầu ở hiệp 2 và đưa Wolves trở lại thế bị động.

Giải pháp Fernandes

Bruno Fernandes đã luôn là một "số 10" xuất sắc và vấn đề của MU luôn là làm thế nào để khai thác tốt nhất khả năng của anh. Erik Ten Hag đã không để anh đá đúng sở trường trong phần lớn thời gian ông dẫn dắt, và Amorim với sơ đồ 3-4-2-1 đẩy Fernandes lùi sâu, chủ yếu phát động từ xa để Cunha hay Mbeumo đi bóng xuống tạo đột biến.

Amorim về mặt sơ đồ vẫn kiên định với cấu trúc 3-4-2-1, dù cấu trúc này không thực sự có vị trí "số 10" mà Fernandes thi đấu

Wolves có lẽ quá yếu nên Amorim đã bỏ qua nỗi lo về tuyến giữa để đẩy Fernandes lên cao, và Fernandes đã đáp lại khi góp mặt trực tiếp ở 3/4 bàn của MU. Nhưng còn những đối thủ mạnh hơn? Liệu Amorim có dám tiếp tục đưa Fernandes dâng cao, khi Casemiro đã 33 tuổi và hiếm khi đá quá 70 phút mùa này là tiền vệ còn lại che chắn cho hàng phòng ngự?

James Maddison (của Tottenham) theo dõi trận đấu này trên chương trình "Bóng đá tối thứ Hai" của Sky Sports và đã không ngớt lời khen Fernandes. "Tôi nghĩ mọi người còn đánh giá thấp anh ấy vì nghĩ anh ấy không hiệu quả, nhưng Fernandes có thể làm tất cả khía cạnh trên hàng công, và anh ấy sẽ có mặt ở mọi khu vực", Maddison nói.

Các vi trí tấn công đều rất cơ động, điều họ cần là một Fernandes chơi gần họ hơn để kiến thiết bóng

Giờ MU đã ghi bàn nhiều thứ 3 Premier League (26 bàn), chỉ sau Man City (35) và Arsenal (28), và Fernandes đã ghi dấu ấn rõ rệt khi dẫn đầu danh sách kiến tạo (6 lần). Amorim sẽ phải linh hoạt hơn với Fernandes về mặt vị trí, để MU không những tấn công tốt hơn mà còn gây áp lực luôn từ tuyến đầu, giảm tải áp lực cho hàng thủ.

Mount, Cunha, Mbeumo, Dalot và Diallo đều tỏ ra rất chịu khó chạy chỗ trong tấn công, họ chỉ cần một chuyên gia kiến thiết như Fernandes để có bóng. Amorim cần thêm 1 tiền vệ trẻ hơn có thể thay Casemiro trong khâu đánh chặn, khi đó MU sẽ đến gần sự hoàn thiện về mặt vị trí trong đấu pháp quen thuộc của Amorim.