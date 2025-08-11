Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

karen-vs-valentin
Cincinnati Open
Karen Khachanov -
Valentin Royer -
jasmine-vs-maria
Cincinnati Open
Jasmine Paolini 2
Maria Sakkari 0
alex-vs-reilly
Cincinnati Open
Alex De Minaur 0
Reilly Opelka 2
xinyu-vs-coco
Cincinnati Open
Xinyu Wang -
Coco Gauff -
clara-vs-ajla
Cincinnati Open
Clara Tauson 0
Ajla Tomljanovic 0
learner-vs-andrey
Cincinnati Open
Learner Tien 0
Andrey Rublev 0
roberto-vs-cameron
Cincinnati Open
Roberto Bautista Agut 0
Cameron Norrie 0
camila-vs-jelena
Cincinnati Open
Camila Osorio -
Jelena Ostapenko -
damir-vs-carlos
Cincinnati Open
Damir Dzumhur -
Carlos Alcaraz -
luca-vs-denis
Cincinnati Open
Luca Nardi -
Denis Shapovalov -
adam-vs-daniil
Cincinnati Open
Adam Walton -
Daniil Medvedev -
ben-vs-camilo
Cincinnati Open
Ben Shelton -
Camilo Ugo Carabelli -
nishesh-vs-alexander
Cincinnati Open
Nishesh Basavareddy -
Alexander Zverev -

Nóng nhất thể thao sáng 11/8: Sinner xác nhận dự giải Bắc Kinh

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Sinner công bố anh sẽ có mặt ở giải China Open 2025 tổ chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Sinner ghi danh dự giải Bắc Kinh

Tài khoản mạng xã hội của giải China Open đã đăng tải video Jannik Sinner xác nhận mình sẽ tham dự giải đấu này. Sinner cho biết anh rất hào hứng khi được lần thứ 3 liên tiếp thi đấu tại Bắc Kinh. Sinner đã vô địch giải này năm 2023 nhưng thua Carlos Alcaraz trong 3 set ở trận chung kết năm ngoái.

Jannik Sinner

Jannik Sinner

Raducanu chuyển sang cộng tác với một HLV nghiêm khắc

Việc Emma Raducanu chuyển sang làm việc với HLV Francisco Roig, người đã cùng Rafael Nadal hợp tác với nhau trong 22 lần Nadal vô địch các giải Grand Slam, đang được đánh giá là một sự thay đổi về cách tiếp cận của tay vợt nữ người Anh. Sky Sports cho biết Roig là người rất sâu sát về mọi thứ và Raducanu muốn ông giám sát cô hàng ngày về quá trình tập luyện, thay vì trước đây các HLV của Raducanu thường không theo cô dự các giải đấu.

Một tay đấm boxing người Nhật vẫn đang hôn mê

Sau cái chết bi kịch vì chấn thương não của hai tay đấm Shigetoshi Kotari và Hiromasa Urakawa tại sự kiện boxing diễn ra ngày 2/8, báo chí Nhật cho biết một tay đấm thứ 3 là Yamato Hata vẫn đang trong tình trạng hôn mê sau một chấn thương tương tự. Hata chính là đối thủ của Kotari và theo tờ Tokyo Sports, các bác sỹ vẫn đang nỗ lực để khiến Hata tỉnh lại. Dư luận Nhật đang rất lo lắng trước khả năng Hata qua đời, khiến sự kiện ngày 2/8 sẽ là lần đầu tiên một sự kiện boxing dẫn tới 3 tay đấm tử nạn.

Jon Jones nộp mẫu thử doping

UFC mới đây đã nhận mẫu thử máu & nước tiểu của Jon Jones, cho thấy khả năng võ sỹ người Mỹ có thể trở lại thi đấu. Trong năm nay, nhà cựu vô địch UFC đã đột ngột công bố mình giải nghệ và hủy bỏ trận đấu được chờ đợi đã lâu gặp Tom Aspinall, nhưng việc anh nộp mẫu thử có nghĩa khả năng Jon Jones đấu Aspinall vẫn bỏ ngỏ.

