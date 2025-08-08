Nóng nhất thể thao sáng 8/8: Sinner "nóng máy" cho Cincinnati, Raducanu khen thầy cũ Nadal

Sinner sẵn sàng cho Cincinnati Open sau khi nghỉ ngơi

Trả lời phỏng vấn trang chủ ATP, Jannik Sinner cho biết anh đã hoàn toàn khỏe mạnh sau khi dành thời gian nghỉ ngơi, đồng thời sẵn sàng bước vào chiến dịch Cincinnati Open (7/8 - 18/8). Trước đó, tay vợt số 1 thế giới quyết định không tham dự Canadian Open.

Sinner đã nghỉ ngơi đủ và sẵn sàng trở lại

“Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã dành thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ gia đình, bạn bè. Sau đó, tôi quay lại tập luyện để sẵn sàng cho giai đoạn quan trọng sắp tới. Lần này rất khác, bởi vì tôi vừa thi đấu ở một kỳ Grand Slam và những gì đã diễn ra khiến tôi đôi lúc cũng thấy bất ngờ với chính mình".

Raducanu hào hứng khi làm việc với thầy cũ Nadal

Trên The Guardian, Emma Raducanu thừa nhận rất hào hứng sau quãng thời gian làm việc với HLV Francisco Roig – người từng gắn bó suốt 18 năm cùng Rafael Nadal – để chuẩn bị cho Cincinnati Open:

“Chúng tôi đã làm việc cùng nhau vài ngày sau Wimbledon và tôi thực sự hài lòng. Tôi rất hào hứng khi đồng hành cùng ông ấy, một người có quá nhiều kinh nghiệm. Tôi nghĩ mình có thể cải thiện chất lượng cho các pha xử lí bóng".

Hamilton bị chê "giả tạo" sau phát ngôn sốc

Nhận định trên Motorsport-Magazin, cựu tay đua F1 Christian Danner cho rằng, Lewis Hamilton đã phóng đại cảm xúc sau vòng đua phân hạng tại Hungarian GP. Thời điểm đó, tay đua 7 lần vô địch thế giới tự nhận bản thân "vô dụng", đồng thời yêu cầu đội Ferrari tìm người thay thế anh.

“Hamilton quá khắt khe với bản thân, như thể cậu ấy đã quên cách lái xe vậy. Tôi khá chắc rằng Hamilton làm điều đó có chủ ý và không thật sự nghi ngờ bản thân. Điều đó không đúng với con người cậu ấy", Danner tuyên bố.

Pacquiao tái xuất võ đài vào tháng 12

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Dyan Castillejo, Manny Pacquiao chính thức xác nhận sẽ trở lại sàn boxing vào tháng 12 năm nay, sớm hơn nhiều so với kỳ vọng của người hâm mộ.

Ở tuổi 46, tay đấm huyền thoại người Philippines gây bất ngờ khi tái xuất hôm 20/7, trong trận tranh đai WBC hạng bán trung với Mario Barrios. Dù bị nghi ngờ về thể lực và phong độ sau gần 3 năm nghỉ thi đấu, "Pac-man" vẫn thi đấu ngang ngửa và thủ hòa đối thủ.