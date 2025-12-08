Xác định huy chương đầu tiên ở SEA Games 33, nhận thành tích mà lòng trĩu nặng

🥇 Nhà đương kim vô địch Thái Lan quá mạnh trước Singapore

Sáng 8/12, tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33), đội tuyển cầu lông nữ Thái Lan đã trở thành đội đầu tiên giành quyền vào chung kết, sẵn sàng tranh huy chương vàng đầu tiên của môn cầu lông tại SEA Games 2025.

Ratchanok Intanon góp công vào chiến thắng 3-0 của Thái Lan

Nội dung đồng đội nữ chứng kiến Thái Lan ra quân ở vòng bán kết sau khi họ được miễn thi đấu vòng trước. Tay vợt số 6 thế giới Mew Pornpawee Chochuwong đã trở lại đầy mãnh liệt sau chấn thương hai tháng, thắng dễ Insirah Khan 2-0 (21-14, 21-15), giúp đội nhà mở điểm.

Tiếp theo, cặp đôi Supisara Piosamphran và Moona Benyapha Iamsaard cũng thi đấu xuất sắc với chiến thắng 2-0 (21-16, 21-10) trước các tay vợt Singapore. Trận đấu cuối cùng của vòng bán kết, May Ratchanok Intanon, cũng là tay vợt hạng 8 thế giới, dễ dàng vượt qua Lee Xin Yi Megan 2-0 (21-8, 21-10), mang về thắng lợi chung cuộc 3-0 cho Thái Lan.

🥉 Singapore là đội chính thức xác định được tấm huy chương đầu tiên SEA Games 33

Với chiến thắng này, Thái Lan chính thức đặt chân vào trận chung kết nội dung đồng đội nữ, nơi họ sẽ tranh huy chương vàng với đối thủ là Indonesia hoặc Malaysia dự kiến diễn ra vào ngày 10/12.

Tuyển Singapore (bên phải) giành tấm huy chương đồng đầu tiên ở SEA Games 33

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, tấm huy chương chính thức đầu tiên trong môn cầu lông SEA Games 33 đã thuộc về đội tuyển Singapore. Bởi vì nội dung đồng đội không có trận tranh hạng 3, Singapore đã có huy chương đồng. Qua đó tạo nên một cảm xúc lẫn lộn, niềm vui ghi nhận thành tích nhưng buồn vì toàn đội không thể đi tiếp.

Trong ngày 8/12 còn 3 trận bán kết đồng đội (2 nam, 1 nữ), như vậy 3 đội thua ở trận đấu này cũng sẽ có HCĐ.