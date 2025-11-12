Tennis đỉnh cao ATP Finals: Sinner đọ sức Zverev, Shelton đối đầu Auger Aliassime

Jannik Sinner - Alexander Zverev: Khoảng 2h30, 13/11 (vòng bảng ATP Finals)

Sinner và Zverev bước vào lượt trận thứ hai vòng bảng Bjorn Borg tại Nitto ATP Finals 2025 với cùng điểm chung, cả hai đều đã thắng trận mở màn. Nhưng đó là điểm tương đồng duy nhất. Mục tiêu của từng người hoàn toàn khác nhau.

Sinner (bên trái) thắng Zverev (bên phải) ở 4 lần gần nhất hai tay vợt đối đầu

Sinner, tay vợt số 2 thế giới đến Turin với sứ mệnh phải bảo vệ chức vô địch ATP Finals 2024 và quan trọng hơn, cạnh tranh ngôi số 1 với Carlos Alcaraz. Với Sinner lúc này, mỗi trận thắng giống như một bước tiến trên con đường lên đỉnh. Chính vì vậy, trận đấu với Zverev sẽ rất quan trọng với Sinner.

Ở trận ra quân, Sinner đánh bại Felix Auger-Aliassime 7-5, 6-1 với phong độ gần như hoàn hảo. Anh đã nâng chuỗi thắng tại ATP Finals lên 6 trận liên tiếp và hiện sở hữu thành tích 11 thắng, 2 thua tại Turin. Tính rộng hơn, kể từ sau thất bại trước Alcaraz ở chung kết US Open, Sinner thắng 17/18 trận, và trận thua duy nhất đến từ việc bỏ cuộc vì chấn thương.

Tuy nhiên, đối diện anh không phải tay vợt tầm thường. Zverev là tay vợt giàu kinh nghiệm bậc nhất ở ATP Finals, từng vô địch giải đấu này hai lần. Anh mở màn bằng chiến thắng 6-3, 7-6(3) trước Ben Shelton và đang có 7 chiến thắng trong 9 trận gần nhất.

Zverev từng dẫn Sinner với tỷ số đối đầu 4-1. Nhưng kể từ cuối năm 2023, mọi thứ đảo chiều hoàn toàn. Sinner thắng liền 4 trận gần nhất, nâng tỷ số đối đầu lên 5-4. Trong số đó có trận chung kết Vienna nghẹt thở và trận bán kết Paris Masters nơi Sinner hủy diệt Zverev 6-0, 6-1, một trận đấu phơi bày sự chênh lệch về tốc độ và thể lực ở giai đoạn cuối mùa.

Zverev sẽ cần một trận đấu hoàn hảo để ngăn Sinner tiếp tục tiến bước. Nhưng Sinner đang có thứ mà Zverev không có, sự ủng hộ tuyệt đối của khán giả nhà tại Turin, nơi mỗi cú đánh của anh đều nhận nhiều tình cảm từ khán đài.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 2-0.

Ben Shelton - Felix Auger-Aliassime: Khoảng 20h, 12/11 (vòng bảng ATP Finals)

Shelton và Auger-Aliassime bước vào lượt trận thứ hai vòng bảng với cùng một mục tiêu, phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, xuất phát điểm của họ lại rất khác nhau.

Shelton (bên trái) trận này bị đánh giá lép vế hơn so với Auger-Aliassime (bên phải)

Auger-Aliassime được xem là “ông hoàng sân trong nhà” khi 7/8 danh hiệu ATP của anh đến trên mặt sân trong nhà, nơi đòi hỏi sự chính xác và khả năng kiểm soát nhịp độ thi đấu, điều mà tay vợt Canada thể hiện cực tốt. Dù dính nghi ngờ chấn thương bắp chân trong trận thua Sinner ở lượt mở màn, Auger-Aliassime khẳng định anh không quá lo ngại về thể trạng và sẵn sàng bước vào trận đấu với Shelton.

Ngược lại, Shelton vẫn chưa tìm lại sự ổn định kể từ sau chấn thương vai tại US Open. Trận thua Zverev ở lượt đầu cho thấy tay vợt Mỹ còn thiếu sự sắc bén trong các pha bóng bền, dù cú giao bóng của anh vẫn là thứ vũ khí nguy hiểm bậc nhất giải đấu. Để có cơ hội tạo bất ngờ, Shelton buộc phải duy trì áp lực liên tục bằng những game giao bóng nhanh và chính xác.

Trận đấu vì thế trở thành cuộc đối đầu giữa sức mạnh bùng nổ và kinh nghiệm sân cứng trong nhà. Shelton có thể bùng nổ ở một set đấu, nhưng nếu Auger-Aliassime giữ được thể trạng ổn định, sự toàn diện của anh sẽ tạo nên khác biệt trong các điểm số quan trọng.

Dự đoán kết quả: Felix Auger-Aliassime thắng 2–1.

Lịch thi đấu tennis ngày 12/11