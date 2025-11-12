Tay vợt nữ số 1 thế giới lập kỷ lục tiền thưởng, khoe vòng 1 nóng bỏng với bikini

💰 Sabalenka lập kỷ lục tiền thưởng một mùa giải WTA

Dù không giành WTA Finals, Sabalenka vẫn có phần thưởng lớn: trở thành tay vợt có mùa giải nhiều tiền thưởng nhất lịch sử WTA. Với tổng thu nhập trên sân ít nhất 15.008.519 USD, Sabalenka phá kỷ lục tồn tại 12 năm của Serena Williams (12.385.572 USD vào năm 2013).

Sabalenka nhận tiền thưởng kỷ lục sau một mùa giải WTA

Các mốc thưởng lớn của Sabalenka năm 2025:

+ 🏆 US Open: 5 triệu USD

+ 🥈 Á quân WTA Finals: 2,695 triệu USD

+ 🥈 Á quân Australian Open & Roland Garros: hơn 2,5 triệu USD

Dù tiền thưởng “khủng”, Sabalenka khẳng định tiền bạc không bao giờ xuất hiện trong đầu cô khi đang thi đấu: “Tôi yêu môn thể thao này, thích chiến đấu và đẩy bản thân đến giới hạn. Khi thắng, tôi mới nghĩ: ‘Ồ, cũng được khoản khá’. Nhưng trong trận đấu, tôi chẳng bao giờ nghĩ về tiền”.

🏖️ Sabalenka thư giãn ở Maldives sau thất bại tại WTA Finals

Aryna Sabalenka đã vuột mất khoản tiền thưởng kỷ lục 3,98 triệu bảng vào thứ Bảy sau khi thua Elena Rybakina trong hai set tại WTA Finals ở Ả Rập Xê Út. Tay vợt Kazakhstan, 26 tuổi, đã chơi xuất sắc để đánh bại nhà vô địch bốn lần Grand Slam 6-3, 7-6 (7-0).

Ngay sau trận thua, Sabalenka không giấu nổi sự xúc động, cố kìm nén nước mắt khi ngồi cạnh ban huấn luyện. Nhưng khi bước lên phát biểu, cô lại thể hiện sự lạc quan về mùa giải và thừa nhận rằng đã đến lúc thư giãn bằng… tequila ở Maldives.

Cô chia sẻ: “Sau một lúc, tôi thấy mọi thứ ổn. Tôi thua, nhưng cô ấy đã chơi tuyệt vời. Tôi làm hết sức mình. Không thành công nhưng tôi tự hào về bản thân và tất cả những gì đã đạt được”.

Tay vợt số 1 thế giới khẳng định muốn ngồi lại ở Maldives, vừa nhâm nhi tequila vừa phân tích lại cảm xúc, hành vi và cả mùa giải của mình.

Tay vợt người Belarus rực rỡ và quyến rũ trong kỳ nghỉ với bikini tại Maldives

🍾 Ăn mừng trong phòng thay đồ & kỳ nghỉ xa hoa bên bạn trai

Dù thất bại, Sabalenka vẫn biết cách tận hưởng. Trong phòng thay đồ, đội ngũ của cô tưới champagne ăn mừng trước khi Sabalenka hào hứng nói với phóng viên: “Oh girl, chúng tôi sẽ uống”.

Sabalenka hạnh phúc bên bạn trai doanh nhân Georgios Frangulis

Sau đó, tay vợt 27 tuổi tận hưởng kỳ nghỉ xa hoa cùng bạn trai - doanh nhân người Brazil Georgios Frangulis, người cô hẹn hò từ tháng 4/2024. Trên Instagram, Sabalenka đăng ảnh cả hai tắm nắng trên du thuyền sang trọng tại một địa điểm bí mật.

Mùa giải 2025 của cô cũng ghi dấu bằng chức vô địch US Open thứ hai liên tiếp, sau chiến thắng trước Amanda Anisimova 6-3, 7-6. Đây là sự an ủi lớn sau hai thất bại đau đớn ở chung kết Roland Garros và Australian Open đầu mùa.

🎾 Bài học giữ cảm xúc & bản lĩnh tại US Open

Hai trận chung kết Grand Slam đầu mùa đã phơi bày sự mất kiểm soát cảm xúc của Sabalenka - giống như diễn biến tại Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, tại US Open, cô đã bình tĩnh hơn để đánh bại Anisimova.

Sabalenka nói: “Sau hai trận chung kết tôi đánh mất cảm xúc, tôi không muốn điều đó lặp lại. Có lúc tôi suýt buông xuôi, nhưng tôi tự nhủ phải tập trung. Điều đó giúp tôi rất nhiều”.

Tay vợt Belarus cũng khẳng định sẽ giữ tinh thần này trong mọi trận chung kết sau này.