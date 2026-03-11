Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ai chủ mưu nhập lậu 7 cầu thủ Malaysia?

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch

ANTD.VN - Cựu Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Ahmad cho rằng vấn đề giả mạo giấy tờ nhập tịch cho 7 cầu thủ tuyển Malaysia vẫn chưa được giải quyết triệt để, đồng thời đặt câu hỏi về danh tính kẻ chủ mưu.

"Việc ban chấp hành FAM tự nguyện đồng loạt từ chức là hành động thể hiện họ nhận trách nhiệm về những sai lầm đã gây ra. Nhưng cần tìm ra ai là kẻ đã đứng sau vụ bê bối nhập tịch đáng xấu hổ này. Giống như trong một vụ trộm, thì kẻ trộm phải bị lôi ra ánh sáng và trừng trị. Vụ việc này vẫn chưa khép lại, vẫn đang chờ xét xử", cựu Tổng thư ký FAM Datuk Ahmad nêu quan điểm.

Cựu Tổng thư ký FAM Datuk Ahmad đề nghị xử lý kẻ chủ mưu và tước quốc tịch 7 cầu thủ nhập "lậu" vào đội tuyển Malaysia

Cựu Tổng thư ký FAM Datuk Ahmad đề nghị xử lý kẻ chủ mưu và tước quốc tịch 7 cầu thủ nhập "lậu" vào đội tuyển Malaysia

Theo ông Datuk Ahmad, đến nay người dân Malaysia vẫn còn nhiều thắc mắc vì chưa có cá nhân nào bị kết tội trong vụ bê bối bóng đá lớn nhất lịch sử nước này.

Truyền thông Malaysia cho biết vụ giả mạo giấy tờ đã được cảnh sát nước này thụ lý, tiến hành lấy lời khai nhiều cá nhân liên quan. Khung hình phạt cho hành vi giả mạo giấy tờ nhập tịch từ 1-10 năm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng Malaysia chưa tuyên bất cứ án phạt nào.

Bên cạnh hối thúc điều tra, xử lý hình sự kẻ chủ mưu và cá nhân liên quan, cựu Tổng thư ký FAM Datuk Ahmad còn đề nghị tước quốc tịch 7 cầu thủ dính bê bối.

"Quốc tịch của 7 cầu thủ này nên bị thu hồi vì họ đã đồng lõa trong việc làm giả giấy tờ. Cũng cần đặt câu hỏi về cơ sở cấp quyền công dân cho họ. Họ đã hy sinh gì cho Malaysia chỉ trong vài tháng qua? Xét cho cùng, những gì đạt được chẳng là gì so với sự hy sinh của các cơ quan an ninh bảo vệ chủ quyền quốc gia", ông Datuk Ahmad nói thêm.

7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ được làm giả giấy tờ để khoác áo trái phép tuyển Malaysia

7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ được làm giả giấy tờ để khoác áo trái phép tuyển Malaysia

FIFA điều tra và kết luận rằng cả 7 cầu thủ được làm giả giấy tờ, từ "không" thành "có" nguồn gốc Malaysia để hưởng lợi chính sách khoác áo tuyển Malaysia ngay lập tức sau khi nhập tịch thành công.

Phán quyết của Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế cũng đồng tình với kết luận với FIFA, đồng thời cho rằng án phạt dành cho FAM (phạt tiền 350.000 franc Thụy Sỹ, tức hơn 11 tỉ đồng) và 7 cầu thủ (phạt tiền 2.000 franc Thụy Sỹ, cấm thi đấu 1 năm) là thích đáng.

Hiện, AFC đang xem xét các quy định hiện hành để ra lệnh trừng phạt bóng đá Malaysia theo thẩm quyền.

Liên quan tới danh tính chủ mưu vụ 7 cầu thủ nhập tịch, dư luận Malaysia đang hướng nghi ngờ tới chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim - Tunku Ismail.

Hồi đầu năm 2025, ông Tunku Ismail đứng ra thông báo về việc đang thuyết phục gần 10 cầu thủ "gốc Malaysia" thi đấu nước ngoài. Sau đó, 7 trong số đó được nhập tịch thành công vào tháng 3, 6-2025, và khoác áo tuyển Malaysia. Hoàn tất nhập tịch, 3 trong 7 cầu thủ ký hợp đồng thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim dưới dạng nội binh.

Sau khi việc giả mạo giấy tờ cùng được FIFA và tòa quốc tế khẳng định, ông Tunku Ismail bị cổ động viên Malaysia réo lên, yêu cầu chịu trách nhiệm về vụ bê bối xấu hổ nhất lịch sử nền bóng đá nước nhà.

Đáp lại, ông Tunku Ismail tỏ ý thách thức bằng dòng trạng thái đăng trên trang mạng cá nhân: "Mọi người hãy đưa tôi ra tòa với bất kỳ bằng chứng nào nếu nghĩ rằng nó chính xác. Làm ơn".

Theo Băng Tâm

Nguồn: [Link nguồn]

-10/03/2026 09:14 AM (GMT+7)
