Nóng nhất thể thao sáng 11/11: Sinner tự tin trở lại ngay trong năm 2026

Sinner tự tin trở lại ngay trong năm 2026

Jannik Sinner khẳng định anh đang làm tất cả những gì có thể để sớm trở lại sân đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương đầu gối. Không chỉ muốn tái xuất càng sớm càng tốt, tay vợt 25 tuổi còn đặt mục tiêu trở lại với phiên bản mạnh mẽ hơn trước.

Cụ thể, Sinner cho hay: "Tôi vẫn ổn. Đội ngũ của tôi đang làm tất cả những gì có thể, thậm chí nhiều hơn thế, để tôi sớm trở lại sân đấu.

Sinner thể hiện sự tự tin cần thiết

Tôi có đội ngũ tuyệt vời với nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm, những người đang giúp tôi chuẩn bị để trở lại mạnh mẽ hơn. Tôi đang tuân thủ, và cả đội ngũ của tôi cũng đang tuân thủ, tất cả những phác đồ mà các chuyên gia đưa ra. Mục tiêu là trở lại thi đấu sớm nhất có thể.

Sinner đã xác nhận kế hoạch tái xuất vào cuối tháng 12 tại sự kiện Six Kings Slam diễn ra ở Riyadh, Saudi Arabia. Tay vợt người Italia chưa thi đấu kể từ khi bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon hồi tháng 7.

Andreeva phá dớp kéo dài 6 tháng ở WTA Finals

Mirra Andreeva có màn ra mắt WTA Finals 2026 đầy ấn tượng khi đánh bại Elina Svitolina 6-4, 6-0. Chiến thắng không chỉ giúp tài năng trẻ người Nga khởi đầu thuận lợi mà còn chấm dứt chuỗi 6 tháng không thể đánh bại các đối thủ thuộc top 10 thế giới.

Sabalenka bất ngờ chia tay HLV kỳ cựu trước WTA Finals

Aryna Sabalenka không còn sự đồng hành trực tiếp của Max Mirnyi, thành viên lâu năm trong ban huấn luyện tại Indian Wells. Theo các nguồn tin, hai bên đã kết thúc hợp tác ngay trước WTA Finals.

Mirnyi từng là huyền thoại quần vợt đánh đôi, từng giành tổng cộng 10 danh hiệu Grand Slam ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Ông được Sabalenka chiêu mộ nhằm cải thiện kỹ năng thi đấu trên lưới, yếu tố được xem là quan trọng để hoàn thiện lối chơi của tay vợt số một Belarus.

Bentley công khai thách đấu Conor Benn

Hiện Conor Benn đang nghỉ ngơi tại nhà để hồi phục thể trạng. Tuy nhiên, cuối tuần qua, anh vẫn xuất hiện bên võ đài tại Copper Box Arena để theo dõi trận đấu giữa Denzel Bentley và Shane Mosley Jr.

Bentley đã có màn trình diễn ấn tượng khi sớm đánh ngã Mosley Jr, trước khi giành chiến thắng bằng tính điểm đồng thuận sau 12 hiệp. Ngay sau chiến thắng, khi trả lời Sky Sports Boxing, Bentley không ngần ngại công khai thách đấu Benn. Ngay lập tức, Benn đáp trả từ vị trí bên võ đài: “Ngày nào cũng được. Không vấn đề gì, chiến thôi. Chuyện đơn giản".