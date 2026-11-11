Djokovic nhận "lương hưu" cực khủng, dàn nguyên thủ siêu cường cũng mơ ước

Cơ chế vận hành của quỹ hưu trí quần vợt chuyên nghiệp

Khi nhắc đến Novak Djokovic, người hâm mộ thường nghĩ ngay đến những chiếc cúp Grand Slam danh giá và khối tiền thưởng khổng lồ từ các giải đấu. Tuy nhiên, một chương trình phúc lợi vừa được Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề (ATP) công bố chi tiết đã hé lộ một nguồn thu nhập khác của tay vợt người Serbia khi về già, một khoản lương hưu với những con số đủ khiến nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới phải ao ước.

Djokovic có thể nhận khoản lương hưu 20.000-24.000 USD mỗi tháng từ quỹ phúc lợi của ATP khi bước sang tuổi 50

Theo số liệu chính thức công bố trên trang web của ATP, kể từ năm 2011 đến nay, Djokovic đã tích lũy được tổng cộng 1.066.862 USD trong quỹ kế hoạch hưu trí của tổ chức này. Nhờ thành tích thi đấu xuất sắc liên tục trong hai thập kỷ, tay vợt này dễ dàng đủ điều kiện phân hạng ở nhóm 1, tương đương mức đóng góp khoảng 120.000 USD mỗi năm vào tài khoản tích lũy.

Hệ thống phúc lợi này hoạt động dựa trên các nguồn doanh thu từ dữ liệu giải đấu, bao gồm bản quyền tỷ số trực tiếp và số liệu thống kê trận đấu. Điểm đặc biệt của cơ chế này nằm ở thời điểm chi trả khi vận động viên bước sang tuổi 50.

Kế hoạch hưu trí của ATP sẽ bắt đầu giải ngân đều đặn cho Djokovic trong vòng 20 năm liên tục với mức chi trả ước tính hiện tại dao động từ 20.000 USD đến 24.000 USD mỗi tháng (500 tới 600 triệu/tháng). Đối với các tay vợt chuyên nghiệp nói chung, họ cần tích lũy tối thiểu 3 năm cống hiến để bắt đầu nhận bảo hiểm và đạt mốc 5 năm để hưởng toàn bộ quyền lợi.

Hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an sinh cho các vận động viên có thứ hạng thấp sau khi giải nghệ. Ngoài ra, tay vợt Alexander Zverev cũng đã tích lũy được 993.250 USD sau 13 năm thi đấu bền bỉ tại hệ thống giải của ATP.

So sánh chế độ hưu trí giữa Novak Djokovic và cựu nguyên thủ các nước

Để thấy rõ tầm vóc của khoản lương hưu này, chúng ta có thể đặt lên bàn cân với thu nhập của những người đứng đầu các siêu cường quốc trên thế giới sau khi rời nhiệm sở. Bảng dưới đây chi tiết hóa sự khác biệt giữa chế độ đãi ngộ thể thao chuyên nghiệp và chính trị dân sự:

Quốc gia / Tổ chức Chức danh / Vận động viên Mức lương hưu ước tính mỗi tháng Thời gian nhận Điều kiện cơ bản ATP Tour Novak Djokovic 20.000–24.000 USD 20 năm Tích lũy tối thiểu 5 năm thi đấu chuyên nghiệp đạt chuẩn Nhóm 1 Hoa Kỳ Cựu Tổng thống Khoảng 21.091 USD (253.100 USD/năm) Trọn đời Hoàn thành một nhiệm kỳ theo Đạo luật Cựu Tổng thống Đức Cựu Thủ tướng Khoảng 15.600 USD (15.000 euro/tháng) Trọn đời Tính theo số năm phục vụ tại Bundestag, giữ chức Bộ trưởng và Thủ tướng Pháp Cựu Tổng thống Khoảng 6.240 USD (6.000 euro/tháng) Trọn đời Nhận theo quy định pháp luật sau khi rời nhiệm sở Canada Cựu Thủ tướng Khoảng 6.083 USD (73.000 USD/năm cho phần quyền lợi Thủ tướng) Trọn đời Đáp ứng các điều kiện về tuổi theo quy định Vương quốc Anh Cựu Thủ tướng Thay đổi theo chế độ lương hưu dành cho các bộ trưởng và quan chức chính phủ Trọn đời Tính theo thâm niên đóng góp trong hệ thống lương hưu nghị viện Singapore Cựu Thủ tướng / Bộ trưởng 0 USD (đã bãi bỏ) Không áp dụng Chế độ lương hưu chính trị bị bãi bỏ từ năm 2011

Lưu ý: Mức lương hưu thực tế của các chính khách Anh, Đức, Pháp có thể cao hơn bảng trên nếu cộng gộp phụ cấp thâm niên cựu Nghị sĩ. Riêng Singapore đã bãi bỏ hoàn toàn lương hưu chính trị từ tháng 5/2011 để chuyển sang hệ thống công ích trung ương CPF như người dân. Dù vậy, dòng tiền hàng tháng từ quỹ ATP của Djokovic vẫn giữ khoảng cách áp đảo rõ rệt so với chế độ hưu trí của hầu hết các nguyên thủ siêu cường.