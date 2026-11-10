"Ông trùm" ngành chip AI Jensen Huang thừa nhận ngoại tình, từng nhận đai đen judo

Vừa được trao đai đen judo danh dự, tỷ phú Jensen Huang, CEO NVIDIA, bất ngờ vướng bê bối tình ái và những nghi vấn liên quan an ninh công nghệ. Giữa lúc vụ việc gây xôn xao dư luận Mỹ, Tổng thống Donald Trump được cho là đã lên tiếng bảo vệ ông chủ đế chế chip AI.

Jensen Huang nhận đai đen judo danh dự tại Kazakhstan hôm 23/10/2026

Vừa nhận đai đen judo, tỷ phú vướng bê bối tình ái

Ngày 23/10/2026, Jensen Huang được Chủ tịch Liên đoàn Judo quốc tế (IJF) Marius Vizer trao đai đen danh dự tại Astana, Kazakhstan.

Danh hiệu ghi nhận những đóng góp của ông trong lĩnh vực công nghệ và các giá trị tương đồng với tinh thần võ đạo. Đây là sự tôn vinh mang tính biểu tượng, không phải đai đen đạt được qua thi đấu hay sát hạch chuyên môn.

Đặc biệt, Huang còn được trao bộ quy tắc đạo đức judo, đề cao lòng dũng cảm, sự trung thực, danh dự và khả năng tự kiểm soát.

Tuy nhiên, chỉ hơn hai tuần sau, doanh nhân 63 tuổi trở thành tâm điểm những thông tin gây tranh cãi về đời tư.

Theo các thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải, Huang bị cho là đã thừa nhận không chung thủy với vợ trong một thông điệp gửi nhân viên NVIDIA ngày 8/11.

"Trọng tài" Trump bất ngờ bênh vực Jensen Huang

Giữa lúc dư luận xôn xao, Tổng thống Mỹ Donald Trump được truyền thông dẫn lời bày tỏ sự ủng hộ dành cho Jensen Huang.

Ông Trump đánh giá cao vị thế của CEO NVIDIA, đồng thời cho rằng công chúng cần lắng nghe lời giải thích trước khi đưa ra kết luận.

Phản ứng này thu hút sự chú ý bởi NVIDIA hiện giữ vai trò quan trọng trong cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, sự ủng hộ về mặt phát ngôn của Tổng thống không đồng nghĩa Huang đã được minh oan hoặc bất kỳ cuộc xem xét nào cũng phải chấm dứt.

Từ chiếc đai đen danh dự tượng trưng cho tinh thần võ đạo đến những tranh cãi về đời tư, Jensen Huang đang đối diện thử thách lớn về hình ảnh cá nhân. Và dù được ví như có Tổng thống Trump đứng ra bênh vực, câu chuyện vẫn cần những bằng chứng và kết luận rõ ràng trước khi có thể khép lại.