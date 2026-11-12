Nóng nhất thể thao sáng 12/11: "Sharapova mới" thích thú khi đối đầu với Sabalenka

"Sharapova mới" thích thú khi đối đầu với Sabalenka

Trước cuộc đối đầu với Aryna Sabalenka, "Sharapova mới" Mirra Andreeva bày tỏ sự thích thú với cuộc đối đầu cùng Sabalenka ở lượt 2 vòng bảng WTA Finals. "Tôi nghĩ tôi phải chủ động tấn công nhiều hơn trước Sabalenka. Cô ấy là người có cú đánh uy lực nhất giải đấu và tôi không muốn rơi vào cảnh yếu thế quá sớm. Đây sẽ là trận đấu rất thú vị".

Mirra Andreeva thích thú khi được đối đầu với Sabalenka

Coco Gauff ức chế với thể thức của WTA Finals

Coco Gauff tỏ ra rất ức chế khi nhiều khả năng tay vợt người Mỹ bị loại ngay từ vòng bảng WTA Finals. Tay vợt người Mỹ đang thắng 1 và thua 1 ở bảng A và nếu Pegula thắng 2-0 trước Noskova, người đã giành vé đi tiếp, mọi nỗ lực của Coco Gauff trong trận đấu với Kostyuk đều là vô nghĩa.

“Tình cảnh này thật sự khó chịu. Tôi vẫn phải ra sân và cố gắng thắng nhưng vẫn bị loại mà không làm gì được. Tôi cũng phải chịu thôi và hướng tới năm tới nhưng mọi người đều hiểu thể thức của giải đấu này cần phải được thay đổi”.

Danh tiếng của Lewis Hamilton tụt dốc không phanh

Lewis Hamilton từng là vận động viên thể thao có sức hút thương mại tốt nhất thế giới với số điểm 96,03/100 điểm. Tuy nhiên, danh tiếng của tay đua người Anh tụt dốc không phanh trong năm 2026 và rớt xuống thứ 22 với 66,63 điểm, bằng với Neymar và Vinicius Junior.

Chuyên gia dự đoán Joshua bị Fury hạ gục

Thomas Hauser, chuyên gia về quyền anh của Mỹ, đã tiết lộ quan điểm của mình về trận đấu giữa Anthony Joshua và Tyson Fury sắp tới. “Đối với Anthony Joshua, vì ngưỡng mộ và tôn trọng anh ấy, tôi hy vọng anh ấy sẽ giải nghệ”. Theo Hauser, phản xạ trước những cú đấm của Anthony Joshua đã kém đi rất nhiều. Ông cho rằng trận đấu với Klitschko vào năm 2017 để lại di chứng nặng cho võ sĩ này.

Tiger Woods muốn tái xuất

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu số một thế giới môn golf, Tiger Woods xác nhận đang tập luyện để chuẩn bị trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Tay golf người Mỹ cho biết đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều và chắc chắn góp mặt tại giải Hero World Challenge diễn ra từ ngày 3/12. Tại giải đấu này, Woods tham dự với tư cách chủ nhà.