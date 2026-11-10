Nóng nhất thể thao sáng 10/11: Sinner có "vũ khí mới", quyết đòi ngôi số 1 thế giới

Sinner có "vũ khí mới", quyết đòi ngôi số 1 thế giới của Zverev

Quyết định bổ nhiệm Magnus Norman làm HLV từ năm 2027 của Jannik Sinner nhận được sự ủng hộ từ Stan Wawrinka, người từng có quãng thời gian thành công nhất sự nghiệp dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Thụy Điển.

Sinner sắp làm việc với HLV Norman

Wawrinka tin Norman sẽ không thay đổi triết lý thi đấu của Sinner, mà tập trung hoàn thiện những điểm mạnh sẵn có. Nhà cầm quân này từng giúp tay vợt Thụy Sĩ giành 3 danh hiệu Grand Slam giai đoạn 2014-2016. Theo Wawrinka, kinh nghiệm và khả năng chú ý đến những chi tiết kỹ thuật, chiến thuật cũng như tâm lý thi đấu của Norman sẽ giúp Sinner tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu.

Lawson mỉa mai Leclerc sau khi tay đua Ferrari bị phạt

Charles Leclerc bị tụt một bậc tại GP Brazil sau khi nhận án phạt 5 giây vì gây va chạm với Liam Lawson ở những vòng cuối. Tay đua Ferrari ban đầu cán đích thứ 7 nhưng phải nhường vị trí cho đối thủ Racing Bulls.

Sau cuộc đua, Lawson không ngần ngại châm chọc Leclerc, cho rằng đối thủ liên tục thực hiện những pha xử lý thiếu hợp lệ. Tay đua New Zealand còn so sánh tình huống này với pha va chạm giữa Leclerc và Alex Albon tại Abu Dhabi trong quá khứ. Dù vậy, Lawson thừa nhận đây vẫn là màn cạnh tranh hấp dẫn và hy vọng hai bên sẽ cùng xem xét lại tình huống.

Bagnaia nhập viện sau cú ngã kinh hoàng tại MotoGP Qatar

Pecco Bagnaia phải nhập viện sau tai nạn nghiêm trọng ở chặng đua nước rút MotoGP Qatar. Tay đua Ducati bị Fermin Aldeguer va chạm, khiến anh văng lên không trung trước khi tiếp đất. Cuộc đua lập tức bị gián đoạn bằng cờ đỏ để đội ngũ y tế chăm sóc nạn nhân.

Bagnaia sau đó được đưa lên cáng và chuyển tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả xác định anh bị gãy bàn chân phải. Trên Instagram, tay đua người Italia cho biết bản thân vẫn ổn, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã hỏi thăm và khẳng định sẽ sớm trở lại.

Kyren Wilson: “Tôi thắng O'Sullivan 9 lần”

Ronnie O'Sullivan được đông đảo người hâm mộ xem là cơ thủ vĩ đại nhất lịch sử snooker với 7 chức vô địch thế giới cùng hàng loạt kỷ lục. Tuy nhiên, Kyren Wilson không hoàn toàn đồng tình với quan điểm này.

Tay cơ người Anh, người từng đánh bại O'Sullivan 9 lần sau 17 cuộc đối đầu, cho rằng một huyền thoại khác mới xứng đáng được xem là VĐV toàn diện nhất mọi thời đại. Dù không phủ nhận tài năng và di sản của “The Rocket”, Wilson tin rằng khả năng chơi bóng ở mọi khía cạnh mới là tiêu chí quan trọng để xác định cơ thủ xuất sắc nhất lịch sử.

Võ sĩ boxing biến dạng hộp sọ, trận đấu bị dừng khẩn cấp

Zak Miller gặp chấn thương kinh hoàng trong cuộc đối đầu Gully Powar tranh đai vô địch Anh hạng lông bỏ trống tại Manchester. Hai khối tụ máu lớn xuất hiện trên trán khiến đầu võ sĩ này biến dạng nghiêm trọng, buộc đội ngũ y tế phải yêu cầu dừng trận đấu ở hiệp 10.

Chấn thương bắt đầu sau cú va chạm đầu ngoài ý muốn ở cuối hiệp 7, tạo ra vết thương chảy máu phía trên lông mày trái. Đến hiệp 9, một khối tụ máu khác tiếp tục hình thành ở phía đối diện. Dù Miller tha thiết xin được thi đấu tiếp, trọng tài và đội ngũ y tế quyết định không mạo hiểm với sức khỏe của anh.

Emma Raducanu xác định thời điểm trở lại sau chấn thương

Emma Raducanu dự kiến trở lại thi đấu chuyên nghiệp tại United Cup 2027 ở Australia, giải đấu khởi tranh ngày 1/1 và kết thúc vào 10/1. Tay vợt 23 tuổi chưa thi đấu trận chính thức nào kể từ tháng 6, sau khi vào chung kết Queen's Club Championships.

Chấn thương rạn xương do quá tải ở cẳng chân phải khiến Raducanu phải bỏ lỡ Wimbledon và US Open. Cựu vô địch US Open hiện được kỳ vọng sẽ đại diện tuyển Anh tham dự United Cup cùng Arthur Fery. Giải đấu diễn ra tại Sydney và Perth, với lễ bốc thăm chính thức dự kiến tổ chức ngày 12/11.