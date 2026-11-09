Nóng nhất thể thao sáng 9/11: Alcaraz tự hào sau khi đoạt chức vô địch Paris Masters

Alcaraz tự hào sau khi đoạt chức vô địch Paris Masters

Trả lời phỏng vấn sau khi giành chức vô địch Paris Masters, Carlos Alcaraz cho biết: "Đây là điều mà tôi đã theo đuổi từ rất lâu rồi. Tôi từng phải trải qua một vài thất bại cay đắng trong sự nghiệp tại chính nơi đây. Cuối cùng, tôi cũng đã đạt được phong độ cần thiết ở giải đấu này.

Carlos Alcaraz

Tôi đã tìm ra hướng đi đúng đắn và cách thức phù hợp để thực hiện mọi thứ. Tôi thực sự tự hào về bản thân mình cũng như cả đội ngũ – cách họ luôn thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi".

Xô xát tại giải quyền anh nghiệp dư

Hai người đàn ông đã bị bắt giữ và một người khác phải nhập viện sau khi tình trạng hỗn loạn khiến một sự kiện quyền anh "Unhinged 003" dành cho những người có ảnh hưởng trên mạng (influencer) tại Kilkenny (Cộng hòa Ireland) phải kết thúc sớm trong ngày 7/11.

Theo đài RTÉ, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 9 giờ tối. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã bị hành hung và được đưa đến Bệnh viện St Luke. Một người đàn ông khác ở độ tuổi 20 đã bị tạm giữ tại một đồn cảnh sát ở khu vực đông nam, trong khi một thanh niên bị bắt vì hành vi gây rối bạo lực đã bị buộc tội và dự kiến sẽ hầu tòa vào Chủ nhật.

Alex Eala muốn nghỉ ngơi sớm

Tay vợt người Philippines, Alex Eala, vừa để thua 0-2 trước Claire Liu trong trận chung kết Hong Kong Open, giải đấu thuộc hệ thống WTA 250. Eala phải điều trị chấn thương đầu gối trong set 1. Theo tiết lộ sau đó, tay vợt người Philippines thừa nhận muốn nghỉ ngơi và điều trị dứt điểm chấn thương để chuẩn bị cho mùa giải mới nên đây có thể là giải đấu cuối cùng trong năm.

McGregor muốn đấu với Max Holloway

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Conor McGregor thẳng thắn gọi tên Max Holloway cho trận đấu cuối cùng tại sàn UFC. "Đó chắc chắn phải là Max Holloway. Tôi muốn đối đầu với cậu ta một lần nữa. Cậu ta thủ toàn tập trong lần đối đầu trước đó. Chính Holloway là người xin trọng tài dừng trận đấu. Tôi có thể giành chiến thắng dù chỉ đứng 1 chân". Trong cuộc đối đầu trước, Max Holloway giành chiến thắng knockout kỹ thuật.