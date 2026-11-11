Cô gái mặc bikini mèo đen, gây thương nhớ ở giải chạy nội y bãi biển

Xuất hiện với phong cách bikini mèo đen gợi cảm, cô gái Aom Ananthanawat thu hút sự chú ý giữa không khí sôi động của giải chạy bikini bãi biển Pattaya (Thái Lan). Trang phục cá tính, kết hợp nét quyến rũ và tinh thần lễ hội Halloween, trở thành điểm nhấn thú vị của sự kiện thể thao đặc biệt.

Aom Ananthanawat nổi bật với bikini mèo đen cá tính giữa lễ hội chạy bộ sôi động tại Pattaya

Bikini mèo đen nổi bật giữa lễ hội bãi biển

Pattaya International Bikini Beach Race 2026 diễn ra ngày 31/10, đúng dịp Halloween, tại bãi biển Pattaya (Thái Lan).

Đây là lần thứ 10 sự kiện được tổ chức, với cự ly 5km chạy trên cát, kết hợp âm nhạc, thời trang và hoạt động giải trí.

Giữa những trang phục bikini rực rỡ, phong cách mèo đen của Aom Ananthanawat tạo nên điểm nhấn khác biệt. Sắc đen vừa mang vẻ bí ẩn, vừa phù hợp tinh thần hóa trang Halloween.

Hình tượng mèo đen vốn quen thuộc trong các lễ hội hóa trang, nhưng khi kết hợp với bikini thể thao lại mang đến diện mạo trẻ trung, táo bạo và đầy sức sống.

Đó cũng là nét hấp dẫn của giải chạy Pattaya, người tham dự không chỉ chinh phục đường chạy mà còn thể hiện cá tính qua trang phục.

Giải chạy bikini biến bãi biển thành sàn diễn thời trang

Theo truyền thông Thái Lan, sự kiện năm nay dự kiến thu hút hơn 5.000 VĐV và du khách từ trên 30 quốc gia.

Đường chạy dài 5km xuất phát trước trung tâm thương mại Central Pattaya, đưa người tham dự trải nghiệm không khí biển từ chiều tối tới đêm.

Sau phần thi chạy, chương trình tiếp tục với tiệc ánh sáng, âm nhạc và các hoạt động giải trí.

Không chỉ đề cao sức khỏe, giải còn tổ chức những hạng mục tôn vinh trang phục sáng tạo, đặc biệt là hóa trang Halloween.

Trong bầu không khí ấy, những người đẹp lựa chọn bikini kết hợp phụ kiện độc đáo góp phần tạo nên sức hút riêng cho sự kiện.

Với phong cách mèo đen gợi cảm, Aom là hình ảnh phù hợp tinh thần kết hợp thể thao, thời trang và lễ hội của Pattaya Bikini Beach Race. Sự kiện một lần nữa cho thấy chạy bộ không chỉ là cuộc đua thành tích, mà còn là dịp để người tham dự thể hiện vẻ đẹp và cá tính.

Những hình ảnh đẹp về Aom Ananthanawat