Mỹ nhân tennis diện nội y màu đen, khoe vóc dáng siêu mẫu cũng "ghen tỵ"

Tay vợt xinh đẹp Carson Branstine vừa thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với loạt ảnh diện bikini đen bên bờ biển Los Angeles (Mỹ). Sở hữu chiều cao 1,80m cùng vóc dáng săn chắc, mỹ nhân quần vợt Canada không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình nổi bật mà còn khiến nhiều người bất ngờ với công việc người mẫu chuyên nghiệp bên ngoài sân đấu.

Carson Branstine khoe vóc dáng săn chắc trong bộ bikini đen bên bờ biển California

Mỹ nhân tennis khoe dáng bên bờ biển California

Carson Branstine mới đây trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến chụp hình tại bờ biển California, Mỹ, trên trang Instagram cá nhân.

Trong những bức hình được đăng tải, tay vợt sinh năm 2000 diện bộ bikini màu đen, kết hợp áo khoác. Cô hoàn thiện phong cách bằng chiếc dây chuyền mặt vàng nhỏ, tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục.

Giữa khung cảnh biển xanh và những ghềnh đá tự nhiên, Branstine tự tin tạo dáng trước ống kính, khoe vóc dáng khỏe khoắn, đôi chân dài cùng thần thái của một người mẫu chuyên nghiệp.

Không sử dụng dòng chú thích dài, mỹ nhân quần vợt chỉ đăng hai biểu tượng cảm xúc hình sóng biển và bàn tay chào. Loạt ảnh nhanh chóng được truyền thông thể thao quốc tế chú ý.

Với chiều cao 1,80m, gương mặt ăn ảnh và vóc dáng được rèn luyện qua nhiều năm thi đấu thể thao đỉnh cao, Branstine sở hữu những lợi thế đáng kể khi bước vào lĩnh vực thời trang.

Làm người mẫu để tự kiếm tiền theo đuổi tennis

Điều thú vị là Branstine không đơn thuần chụp ảnh thời trang để xây dựng hình ảnh cá nhân. Cô còn theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp nhằm có thêm nguồn thu trang trải chi phí thi đấu quần vợt.

Trong cuộc phỏng vấn với trang CLAY Tennis năm 2025, tay vợt Canada tiết lộ đã ký hợp đồng với hai công ty quản lý người mẫu. Công việc này giúp cô chi trả một phần chi phí di chuyển và tham dự các giải đấu quốc tế.

"Tôi thích đứng trước ống kính trong các buổi chụp hình. Điều đó rất vui và tôi yêu thời trang", Branstine chia sẻ.

Cô cũng giải thích bản thân không muốn liên tục phải nhờ cha mẹ hỗ trợ tài chính mà mong muốn tự kiếm tiền bằng nỗ lực của chính mình.

Đáng chú ý, Branstine thừa nhận các công ty người mẫu lựa chọn cô vì ngoại hình chứ không phải danh tiếng trong quần vợt.

Dù vậy, tay vợt Canada từng thẳng thắn nói về những mặt trái của cả hai lĩnh vực. Theo cô, vận động viên và người mẫu đôi khi bị đánh giá quá nhiều qua vẻ ngoài, thành tích hoặc giá trị thương mại mà ít được quan tâm đến cảm xúc cá nhân.

Từng đối đầu Sabalenka, có duyên đặc biệt với Djokovic

Ẩn sau vẻ ngoài cuốn hút của Branstine là một sự nghiệp tennis với không ít dấu ấn đáng chú ý.

Sinh ngày 9/9/2000 tại Irvine, California, Branstine từng thi đấu đại diện Mỹ trước khi chuyển sang khoác áo Canada năm 2017.

Ngay trong năm đó, cô cùng Bianca Andreescu giành hai chức vô địch đôi nữ trẻ Grand Slam tại Australian Open và Roland Garros.

Đến năm 2024, Branstine góp công giúp đội tennis nữ Đại học Texas A&M giành chức vô địch quốc gia Mỹ.

Bước ngoặt tiếp theo xuất hiện ở Wimbledon 2025, khi cô vượt qua vòng loại để lần đầu góp mặt ở vòng đấu chính một giải Grand Slam. Dù thua tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka ngay vòng đầu, Branstine vẫn có trải nghiệm đáng nhớ.

Cũng tại Wimbledon, cô được gặp thần tượng Novak Djokovic, một khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp.

Tháng 10/2025, Branstine đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp là số 172 WTA. Tuy nhiên, những vấn đề chấn thương vai đã ảnh hưởng đến quá trình thi đấu và khiến cô có những giai đoạn dài vắng mặt trên sân.

Ở tuổi 26, Branstine vẫn chưa tuyên bố giải nghệ. Trong lúc tìm cách duy trì sự nghiệp tennis, cô tiếp tục theo đuổi niềm đam mê thời trang và người mẫu.

Những hình ảnh đẹp và mới nhất về Branstine