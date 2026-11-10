Sinner bị đồn bỏ siêu mẫu để yêu hoa hậu, kẻ nhút nhát hóa "thợ săn" người đẹp

Jannik Sinner bất ngờ trở thành tâm điểm của truyền thông Italy bởi chuyện đời tư. Ngôi sao 25 tuổi bị đồn đã chia tay người mẫu Đan Mạch Laila Hasanovic để đến với một bóng hồng mới: Greta Galassi, người đẹp từng đại diện Ý tham dự Miss World khi mới 17 tuổi.

Sinner và người mẫu Đan Mạch Laila Hasanovic từng nhiều lần xuất hiện bên nhau tại các sự kiện tennis

Nghi vấn chia tay mỹ nhân Đan Mạch vì người thứ ba

Theo Tennis365 ngày 8/11, mối quan hệ giữa Jannik Sinner và Laila Hasanovic đang đứng trước những đồn đoán tan vỡ, sau khi cặp đôi ít xuất hiện cùng nhau trong thời gian gần đây.

Laila từng là bóng hồng quen thuộc trên khán đài những trận đấu lớn của Sinner. Người mẫu Đan Mạch đặc biệt gây chú ý khi có mặt trong khu vực dành cho người thân, chứng kiến bạn trai đăng quang ATP Finals 2025 tại Turin.

Tuy nhiên, những tín hiệu mới trên mạng xã hội khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về tình trạng mối quan hệ.

Trong một video TikTok đăng dịp Halloween, Laila nhép lời một ca khúc có nội dung đề cập đến việc người yêu nhắn tin với phụ nữ khác. Nhiều cư dân mạng lập tức liên hệ thông điệp này với Sinner.

Bên cạnh đó, Laila còn úp mở khả năng chuyển đến Mỹ sinh sống, càng khiến tin đồn chia tay lan rộng.

Theo nhà báo chuyên tin hậu trường Gabriele Parpiglia, Sinner được cho là đã liên hệ với một người mẫu Ý qua Instagram. Tuy nhiên, thông tin này chưa được người trong cuộc xác nhận.

Mỹ nhân từng thi Miss World tuổi 17 là ai?

Người đẹp đang được truyền thông Italy nhắc đến là Greta Galassi, người mẫu 28 tuổi đến từ Mori, thuộc vùng Trentino, miền bắc Italy.

Galassi từng chơi bóng chuyền ở cấp độ thi đấu trước khi chuyển hướng sang thời trang.

Năm 2015, khi mới 17 tuổi, cô giành quyền đại diện Italy tham dự cuộc thi Miss World. Sau bước ngoặt này, Galassi theo đuổi sự nghiệp người mẫu và xuất hiện trên nhiều sàn diễn quốc tế.

Theo Tgcom24, những đồn đoán về mối quan hệ giữa Sinner và Galassi xuất hiện sau thông tin hai người có thể đã trao đổi tin nhắn qua mạng xã hội.

Một số nguồn tin giải trí Ý còn đề cập khả năng họ từng gặp nhau tại Milan.

Dẫu vậy, chưa có bằng chứng công khai đủ sức xác nhận hai người đang hẹn hò, càng chưa thể khẳng định Galassi là nguyên nhân khiến Sinner và Laila rạn nứt.

Greta Galassi (bên phải) từng đại diện Italy tham dự Miss World năm 2015, khi mới 17 tuổi

Từ chàng trai nhút nhát đến tâm điểm tin đồn tình ái

Sinner vốn nổi tiếng là người kín tiếng, ít chia sẻ đời tư. Trái ngược với phong cách thi đấu lạnh lùng, quyết đoán, tay vợt Italy thường tỏ ra dè dặt khi được hỏi về chuyện tình cảm.

Trước Laila, anh từng công khai hẹn hò nữ tay vợt Nga Anna Kalinskaya. Chuyện tình của hai người thu hút nhiều sự chú ý trong năm 2024.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Sinner thừa nhận việc duy trì tình yêu khi liên tục di chuyển trên ATP Tour không hề dễ dàng.

Anh cho rằng tìm được tình yêu phù hợp là điều tuyệt vời, nhưng luôn muốn bảo vệ những người thân thiết khỏi sự soi mói.

"Tôi thích nói về tennis và thể thao nói chung. Còn đời tư, tôi muốn giữ riêng cho mình", Sinner từng chia sẻ.

Bởi vậy, hình ảnh một Sinner nhút nhát bỗng trở thành nhân vật chính trong hàng loạt câu chuyện tình ái khiến dư luận Italy đặc biệt tò mò.

Từ Kalinskaya đến Laila Hasanovic, rồi những đồn đoán về Greta Galassi, đời sống tình cảm của Sinner tay vợt vốn được nhận xét là nhút nhát ngày càng được chú ý. Tuy nhiên, danh xưng "thợ săn" tình ái vẫn chỉ là cách ví von của truyền thông. Chừng nào chưa có xác nhận chính thức, chuyện tay vợt Ý có người yêu mới vẫn là một dấu hỏi lớn.