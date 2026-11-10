Nữ hoàng Olympic có đời sống tình ái phức tạp, yêu bạn trai kém 12 tuổi

Từng kết hôn với đồng nghiệp, yêu huyền thoại golf Tiger Woods, đính hôn với ngôi sao khúc côn cầu rồi nhiều lần đổ vỡ, Lindsey Vonn lại tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 42. Bạn trai mới của nữ hoàng trượt tuyết Mỹ là Matthieu Bailet, VĐV người Pháp kém cô 12 tuổi. Chuyện tình ngọt ngào đến đúng thời điểm Vonn phải trải qua ca phẫu thuật thứ chín sau tai nạn kinh hoàng tại Olympic mùa đông 2026.

Lindsey Vonn và bạn trai Matthieu Bailet, cặp đôi công khai tình cảm từ tháng 9/2026

Hôn tình trẻ trong hồ bơi, công khai hạnh phúc tuổi 42

Tháng 9/2026, Vonn khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng loạt ảnh nghỉ dưỡng bên Matthieu Bailet, 30 tuổi, trên Instagram.

Trong một bức ảnh, nữ huyền thoại Olympic diện bikini, trao nụ hôn tình tứ cho bạn trai giữa hồ bơi hướng ra núi. Những khoảnh khắc ôm nhau trên võng, thư giãn bên biển nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Thực tế, hai người đã vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 5, khi cùng xuất hiện tại New York, mua sắm và di chuyển bằng tàu điện ngầm.

Bailet cũng là VĐV trượt tuyết chuyên nghiệp, từng tranh tài tại World Cup. Niềm đam mê chung với môn thể thao tốc độ giúp họ có nhiều điểm tương đồng.

Đầu tháng 11, tại lễ trao giải thời trang CFDA ở New York, Vonn xác nhận đang rất hạnh phúc bên bạn trai mới. Cô mô tả Bailet là người tuyệt vời, nhưng khẳng định sẽ giữ đời tư kín đáo hơn trước.

Đó là thay đổi đáng chú ý của người phụ nữ từng trải qua nhiều chuyện tình đình đám.

Từ Tiger Woods đến cuộc hôn nhân và những lần chia tay

Năm 2007, Lindsey kết hôn với Thomas Vonn, cựu VĐV trượt tuyết Mỹ, người từng hỗ trợ cô trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đổ vỡ năm 2011 và hoàn tất thủ tục ly hôn đầu năm 2013. Đáng chú ý, Lindsey vẫn giữ họ Vonn của chồng cũ, cái tên gắn liền với những chiến thắng huy hoàng.

Tháng 3/2013, nữ hoàng trượt tuyết công khai hẹn hò huyền thoại golf Tiger Woods.

Hai biểu tượng thể thao Mỹ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các giải đấu và sự kiện lớn. Woods đến cổ vũ bạn gái thi đấu trượt tuyết, còn Vonn cũng góp mặt tại nhiều giải golf.

Tưởng chừng có thể tiến xa, cặp đôi bất ngờ chia tay tháng 5/2015. Cả hai giải thích lịch trình bận rộn khiến họ không còn đủ thời gian dành cho nhau.

Sau Woods, Vonn hẹn hò Kenan Smith, trợ lý HLV bóng bầu dục NFL. Mối quan hệ kéo dài khoảng một năm trước khi kết thúc vào tháng 11/2017.

Vonn và Tiger Woods từng là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất thể thao Mỹ

Hai lần cầu hôn, chiếc nhẫn đính hôn và cuộc tình bốn năm

Năm 2018, Vonn bắt đầu yêu ngôi sao khúc côn cầu P.K. Subban.

Tháng 8/2019, Subban cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn đính đá quý màu xanh lục. Đến Giáng sinh cùng năm, Vonn gây bất ngờ khi chủ động cầu hôn ngược lại bạn trai.

Nữ VĐV giải thích muốn thể hiện sự bình đẳng trong tình yêu, bởi phụ nữ cũng có quyền cầu hôn.

Năm 2020, cặp đôi mua biệt thự tại Beverly Hills với giá khoảng 6,75 triệu USD. Tuy nhiên, cuối năm ấy, họ bất ngờ hủy hôn, khẳng định vẫn dành sự tôn trọng cho nhau.

Năm 2021, Vonn tiếp tục hẹn hò Diego Osorio, doanh nhân kiêm diễn viên người Tây Ban Nha, nhà sáng lập thương hiệu tequila Lobos 1707.

Mối tình kéo dài gần bốn năm trước khi kết thúc vào tháng 2/2025. Ngày Valentine năm đó, Vonn hài hước tiết lộ hai chú chó cưng sẽ là bạn đồng hành của mình.

Mối quan hệ giữa Vonn và doanh nhân Diego Osorio kết thúc vào năm 2025

Tình yêu mới sau tai nạn kinh hoàng tại Olympic

Ngày 8/2/2026, Vonn gặp tai nạn nghiêm trọng ở nội dung đổ đèo nữ tại Olympic mùa đông Milan–Cortina.

Dù đã bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái một tuần trước đó, cô vẫn quyết định thi đấu. Cú ngã khiến nữ VĐV bị gãy xương chân phức tạp, phải nhập viện và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật.

Ngày 9/11, Vonn tiếp tục thực hiện ca mổ thứ chín nhằm tháo dụng cụ cố định xương và tái tạo dây chằng đầu gối.

Cô thừa nhận lo lắng, hy vọng đây là ca phẫu thuật cuối cùng. Quá trình hồi phục dự kiến còn kéo dài thêm 6–9 tháng.

Trong giai đoạn khó khăn, Bailet thường xuyên xuất hiện bên bạn gái và gửi lời động viên trước ca phẫu thuật.

Ở tuổi 42, Vonn sở hữu một HCV Olympic, hai HCĐ Olympic, bốn chức vô địch World Cup và 82 chiến thắng chặng World Cup.

Từ Thomas Vonn, Tiger Woods, P.K. Subban đến Diego Osorio, mỗi cuộc tình đều để lại dấu ấn trong cuộc đời nữ huyền thoại. Giờ đây, sau nhiều lần đổ vỡ và biến cố sức khỏe, Lindsey Vonn tìm thấy niềm vui mới bên Matthieu Bailet, lựa chọn một tình yêu kín đáo, bình yên hơn giữa hành trình hồi phục đầy thử thách.