MU liên hệ ĐT Mỹ về Pochettino, chi 12 triệu USD để "chuộc" người

MU liên hệ với LĐBĐ Mỹ về Pochettino

ESPN cho biết thêm, ban lãnh đạo MU dự kiến gặp Carrick vào hôm nay (12/11), với khả năng chiến lược gia người Anh sẽ bị sa thải. Trong khi đó, “Quỷ đỏ” đang đẩy nhanh kế hoạch bổ nhiệm Pochettino. MU có thể phải chi thêm 2 triệu USD để đưa đội ngũ trợ lý của Pochettino về Old Trafford, trong đó có Jesus Perez, cộng sự lâu năm của chiến lược gia người Argentina.

Pochettino nhiều khả năng sẽ trở thành HLV chính thức thứ 8 của MU kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ cách đây 13 năm

Hôm 11/11, các lãnh đạo MU, bao gồm Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, đã gặp đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe tại Monaco trước cuộc họp với Carrick vào hôm nay.

Carrick ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với MU vào tháng 5, nhưng đã trải qua khởi đầu mùa giải 2026/27 không như mong đợi. MU mới chỉ giành được 1 chiến thắng tại Premier League, trước đội bóng vừa thăng hạng Ipswich Town hồi tháng 8, và hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng.

Cho đến nay, ban lãnh đạo MU vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố cụ thể nào về tương lai của Carrick. Hôm 11/11, ông vẫn có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington để dẫn dắt buổi tập của những cầu thủ không phải tập trung đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days tháng 11 này.

Trong khi đó, Pochettino đang chuẩn bị cho 2 trận đấu của đội tuyển Mỹ gặp Haiti, lần lượt vào ngày 15/11 và 18/11, thuộc vòng tứ kết Concacaf Nations League.

Một nguồn tin nói với ESPN rằng Liên đoàn Bóng đá Mỹ kỳ vọng Pochettino sẽ dẫn dắt đội bóng xứ cờ hoa trong cả 2 trận đấu với Haiti. Đây là những trận đầu tiên của ĐT Mỹ kể từ khi toàn thắng cả 4 trận trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 9 và tháng 10.

Pochettino có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Premier League sau những quãng thời gian dẫn dắt Southampton, Tottenham và Chelsea. Ông từng được MU cân nhắc bổ nhiệm vào các năm 2018, 2022 và 2024.

Trận đấu tiếp theo của MU là chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool vào ngày 22/11.

Schmeichel nổi giận với MU vì cách đối xử với Carrick

Cựu thủ môn Peter Schmeichel cáo buộc MU thiếu tôn trọng Carrick khi nhà cầm quân 45 tuổi đang chịu nhiều sức ép này vẫn phải tiếp tục dẫn dắt các buổi tập, trong lúc CLB chuẩn bị bổ nhiệm Pochettino thay thế ông. Huyền thoại MU khẳng định Carrick không phải người chịu trách nhiệm duy nhất cho sự sa sút của đội chủ sân Old Trafford, đồng thời cho rằng ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” cần trao niềm tin cho ông hoặc chấm dứt ngay quãng thời gian khó khăn này.

Phát biểu trên chương trình The Overlap Daily, huyền thoại người Đan Mạch cho biết: “Tôi nghĩ cách mọi chuyện đang diễn ra thực sự thiếu tôn trọng ông ấy. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng Carrick đã làm điều gì sai. Tôi biết đội bóng do ông ấy dẫn dắt đang đứng ở vị trí nào trên bảng xếp hạng, nhưng tôi không đổ tất cả trách nhiệm lên đầu ông ấy.

Nếu họ đang tìm kiếm một người khác, hãy miễn nhiệm ông ấy. Đừng để ông ấy tiếp tục đến sân tập vào hôm qua. Ông ấy vẫn dẫn dắt buổi tập hôm qua. Như vậy thì thiếu tôn trọng đến mức nào?

Carrick là một người thực sự rất tốt. Ông ấy là một trong những người tử tế nhất mà bạn từng gặp trong đời. Vì vậy, hãy đối xử với ông ấy bằng sự tôn trọng. Hãy nói với ông ấy rằng: ‘Xin lỗi, chúng tôi không nghĩ ông là người phù hợp cho tương lai của đội bóng. Đây là tấm séc, hãy nhận nó và tiếp tục con đường của mình’. Nhưng họ lại không làm vậy. Họ cứ kéo dài mọi chuyện”.