2 sao MU Lisandro Martinez và Tielemans xô xát trên máy bay

Tờ Daily Mail tiết lộ Tielemans đã có tranh cãi dẫn tới xô xát với Martinez trong chuyến bay đưa toàn đội trở về Manchester sau trận MU thua 0-2 Atletico Madrid vào tháng trước. Khi ấy, Martinez trở thành tâm điểm của các mặt báo sau những phát ngôn gay gắt trong cuộc phỏng vấn sau trận. Trung vệ người Argentina công khai chỉ trích ban lãnh đạo MU, trong đó có Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, vì không đầu tư đủ mạnh trên thị trường chuyển nhượng.

Sự việc được cho là thời điểm những rạn nứt bắt đầu xuất hiện trong nội bộ MU, giữa lúc bầu không khí tại đội bóng ngày càng trở nên căng thẳng và bất mãn.

Lisandro Martinez và Tielemans không có mối quan hệ tốt

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026, MU chỉ bỏ tiền chiêu mộ ba tân binh, gồm Andrey Santos, Carlos Baleba và Youri Tielemans, tất cả đều là những tiền vệ. Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford còn đưa thủ môn Karl Darlow về đội bóng dưới dạng chuyển nhượng tự do để làm phương án dự phòng cho Senne Lammens.

Sau cuộc trả lời phỏng vấn của Martinez, một số chuyên gia nhận định những đồng đội vừa gia nhập MU trong kỳ chuyển nhượng có thể cảm thấy bị xúc phạm trước phát biểu của anh. Nguyên nhân là trung vệ này đã công khai đặt dấu hỏi về chất lượng đội hình, cũng như khả năng cạnh tranh của toàn đội.

Về tương lai của Martinez, hợp đồng giữa trung vệ người Argentina và MU sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay. Do đó, vẫn chưa rõ liệu cầu thủ này có tiếp tục khoác áo đội chủ sân Old Trafford khi mùa giải 2027/28 khởi tranh hay không.

MU có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 12 tháng với Martinez. Ban lãnh đạo MU có thể cân nhắc phương án này nhằm bán Martinez để thu về một khoản phí chuyển nhượng, thay vì để trung vệ 28 tuổi ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Phong độ của MU xuống rất thấp. Họ không thắng 8 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. "Quỷ đỏ" đang xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng khi chỉ nắm trong tay 8 điểm. HLV Carrick khả năng cao sẽ bị MU sa thải.