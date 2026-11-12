Rộ tin Mbappe mâu thuẫn HLV Zidane, nội bộ ĐT Pháp "dậy sóng"

Mbappe lỡ trận đấu với Italia vì chấn thương

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu giữa Pháp và Italia (2h45, 13/11) thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng UEFA Nations League, HLV Zinedine Zidane xác nhận Kylian Mbappe sẽ vắng mặt.

Theo truyền thông Pháp, Mbappe gặp vấn đề ở gân kheo. Anh cũng không tham gia buổi tập cuối cùng của đội tuyển trong ngày thứ Tư mà chỉ tập trung điều trị. Vì vậy, ban huấn luyện quyết định không mạo hiểm với tình trạng sức khỏe của anh.

Mbappe không hài lòng với HLV Zidane khi phải nhường vị trí tiền đạo cắm cho Dembele

"Kylian sẽ bỏ lỡ trận đấu ngày mai. Cậu ấy cảm thấy hơi đau và như thường lệ, chúng tôi không muốn mạo hiểm với bất cứ điều gì. Đây là những điều đáng tiếc nhưng cũng là một phần của bóng đá. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ trở lại cùng đội vào Chủ nhật (trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt đấu cuối cùng)", Zidane nói với kênh RMC.

Mối quan hệ giữa Zidane và Mbappe xuất hiện dấu hiệu căng thẳng

Việc Mbappe vắng mặt diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin cho rằng mối quan hệ giữa tiền đạo này và HLV Zidane chưa thực sự êm đẹp.

Tờ L'Equipe cùng một số cơ quan truyền thông Pháp cho biết mối quan hệ giữa đội trưởng tuyển Pháp và nhà cầm quân mới không hài hòa như mối quan hệ trước đây giữa Mbappe với HLV Didier Deschamps.

Những dấu hiệu căng thẳng được cho là bắt đầu từ đợt tập trung đầu tiên của Zidane trên cương vị HLV trưởng. Khi đó, ông bố trí Mbappe chơi ở cánh trái, đồng thời giao vị trí trung phong cho Ousmane Dembele.

Cách sắp xếp này được xem là sự thay đổi về vai trò của ngôi sao đang khoác áo Real Madrid trong hệ thống chiến thuật. Điều này đáng chú ý bởi thời gian gần đây Mbappe thường ưu tiên thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm.

Zidane thừa nhận Mbappe không hài lòng khi phải ngồi ngoài

Khi được hỏi về tình trạng và tâm lý của Mbappe, Zidane cho biết tiền đạo này vẫn có trạng thái tốt, nhưng không hài lòng khi không thể ra sân thi đấu: "Tôi thấy cậu ấy có tình trạng tốt. Bằng chứng là cậu ấy vẫn ở đây cùng chúng tôi. Cậu ấy không hài lòng và muốn thi đấu vào ngày mai, nhưng chúng tôi không nên mạo hiểm vì mùa giải vẫn còn rất dài".

Theo Zidane, Mbappe thực sự muốn góp mặt trong trận đấu với Italia. Tuy nhiên, ban huấn luyện không muốn đánh đổi sức khỏe của cầu thủ bằng một quyết định mạo hiểm, nhất là khi mùa giải vẫn còn kéo dài.

Ngoài Mbappe, tuyển Pháp còn chịu tổn thất về lực lượng khi Aurelien Tchouameni và Marcus Thuram cũng không thể góp mặt.

Zidane nói về tình trạng chấn thương của tuyển Pháp

Đề cập đến việc nhiều cầu thủ liên tiếp gặp vấn đề thể lực, Zidane cho rằng đây là điều khó tránh khỏi trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

"Tôi là người lựa chọn cầu thủ, nhưng đôi khi có những chuyện xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Giai đoạn tháng 11, với các trận đấu ở giải vô địch quốc gia và Champions League, là điều chúng tôi phải chấp nhận. Đây là điều đáng tiếc và thực sự gây khó khăn cho HLV, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác".

Theo nhà cầm quân người Pháp, tháng 11 là thời điểm các cầu thủ phải thi đấu liên tục ở giải vô địch quốc gia và Champions League. Lịch thi đấu dày đặc khiến việc duy trì lực lượng trở nên khó khăn hơn, đồng thời gây áp lực cho ban huấn luyện trong quá trình lựa chọn đội hình.

Zidane không lo lắng vì thiếu hụt lực lượng

Zidane tin tuyển Pháp vẫn đủ khả năng giành chiến thắng

Dù thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng, Zidane vẫn tin tưởng vào khả năng thi đấu của tuyển Pháp trong cuộc đối đầu với Italia.

Ông cho biết ban huấn luyện sẽ tìm cách điều chỉnh đội hình nhằm bảo đảm sự cân bằng và giúp toàn đội đạt trạng thái thi đấu tốt nhất: "Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự cân bằng để đội bóng có được trạng thái tốt nhất. Chúng tôi có những cầu thủ đủ khả năng tạo nên một trận đấu tốt bất chấp mọi khó khăn. Khi không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi sẽ đưa các cầu thủ vào sân và cố gắng giành chiến thắng".