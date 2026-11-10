Thiên thần mặc bikini ren trắng, thiêu đốt mọi ánh nhìn ở giải chạy nội y Thái Lan

Đêm 31/10/2026 vừa qua, đường chạy Pattaya International Bikini Beach Race 2026 đã chính thức khép lại khánh thành dấu mốc kỷ niệm 10 năm thành lập bằng một lễ hội thể thao đậm tính giải trí, quy tụ hơn 5.000 vận động viên đổ bộ bờ biển Pattaya (Thái Lan). Giữa một "biển" nhan sắc nóng bỏng, mạng xã hội châu Á những giờ qua liên tục chia sẻ hình ảnh về một "nàng thiên thần trắng" với những sải bước đầy tự tin, ngọt ngào làm sáng rực cả một góc bờ biển đêm.

Danh tính của mỹ nhân này nhanh chóng được cộng đồng mạng săn lùng. Đó chính là Anna Ployjarus, một nhà sáng tạo nội dung số tự do vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng chạy bộ phong trào tại xứ sở Chùa Vàng.

Anna Ployjarus hóa thiên thần ren trắng, khoe thần thái cuốn hút trên đường chạy bikini Pattaya

Nàng "thiên thần ren trắng" làm náo loạn đường đua Pattaya

Xuất hiện tại vạch xuất phát cự ly 5km dọc bờ biển bãi cát Pattaya, Anna Ployjarus lập tức trở thành tâm điểm của hàng trăm ống kính nhiếp ảnh gia đường đua. Khác với số đông chọn những bộ bikini thể thao tối giản hoặc sắc màu rực rỡ, Anna chọn cho mình phong cách cosplay thiên thần vô cùng cầu kỳ nhưng không kém phần quyến rũ.

Cô diện bộ bikini phối ren trắng muốt nửa kín nửa hở tôn lên vòng eo con kiến săn chắc, kết hợp cùng đôi tất đùi quyến rũ và điểm nhấn đắt giá nhất là đôi cánh thiên thần lông vũ sải rộng sau lưng. Gương mặt thanh tú, làn da trắng phát sáng đặc trưng của các hot girl Thái Lan hòa cùng nụ cười rạng rỡ khi tương tác với ống kính đã tạo nên những bức ảnh đường đua "vạn người mê" phủ sóng khắp các diễn đàn du lịch thể thao.

Profile học vấn và tài năng thể thao bất ngờ

Ngay sau khi những hình ảnh của Anna gây bão, trang cá nhân cá nhân của cô nàng đã tăng vọt lượng người theo dõi. Người hâm mộ càng thêm bất ngờ khi biết cô không phải là người mẫu ảnh chỉ đến sự kiện để "sống ảo" chụp hình.

Học vấn kĩ thuật: Anna Ployjarus tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin (Information Technology) tại đại học Burapha (ITBUU) một nền tảng học vấn hiện đại, tư duy logic trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài có phần mong manh, ngây thơ của cô.

Một runner thực lực: Anna là một chân chạy bãi biển và marathon phong trào cực kỳ năng nổ. Trên trang mạng cá nhân, cô thường xuyên cập nhật thành tích tham gia hàng loạt giải chạy lớn nhỏ tại Thái Lan như Pattaya Marathon, Bangsaen10 hay Loma Run. Gần đây nhất, người đẹp còn thử thách giới hạn thể lực bản thân khi bước vào quá trình tập luyện khắc nghiệt hướng tới giải đấu hỗn hợp Road to HYROX.

Sức hút từ tính cách hài hước và năng lượng tích cực

Sau khi kết thúc đường đua mệt nhoài 5km trên cát mịn, Anna Ployjarus khiến người hâm mộ bật cười thích thú trước những chia sẻ rất dí dỏm trên mạng xã hội: "Chạy thì không nhanh đâu, chủ yếu tập trung làm content thôi!" hay "Đấu với cát bãi biển đã mệt, lại còn phải đấu thần thái với ống kính máy ảnh nữa".

Chính tinh thần thể thao vui vẻ, lối sống lành mạnh kết hợp với gu thời trang ấn tượng đã giúp Anna Ployjarus trở thành một trong những gương mặt truyền cảm hứng được yêu thích nhất tại mùa giải Pattaya Bikini Beach Race năm nay.

Những hình ảnh đẹp về runner Anna