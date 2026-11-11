Nữ tay vợt tennis từ số 1 xuống hạng 435 & hành trình hồi sinh sau 9 năm

Từng là tay vợt trẻ số 1 thế giới, vô địch Wimbledon khi mới 17 tuổi, Claire Liu được kỳ vọng trở thành ngôi sao lớn của tennis Mỹ. Nhưng khủng hoảng tâm lý khiến cô phải nghỉ thi đấu sáu tháng, tụt xuống hạng 435 WTA. Chín năm sau vinh quang ở Wimbledon trẻ, mỹ nhân 26 tuổi cuối cùng cũng giành danh hiệu WTA đầu tiên.

Claire Liu vô địch Hong Kong Open 2026, khép lại chín năm chờ đợi danh hiệu WTA đầu tiên

Từ số 1 thế giới đến những ngày bật khóc trước trận đấu

Năm 2017, Claire Liu gây tiếng vang khi vô địch đơn nữ trẻ Wimbledon, trở thành tay vợt Mỹ đầu tiên đăng quang nội dung này kể từ Chanda Rubin năm 1992.

Cô từng đứng số 1 thế giới ở cấp độ trẻ, được đánh giá là tương lai của tennis Mỹ.

Tuy nhiên, hành trình chuyên nghiệp không suôn sẻ. Dù đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp, số 52 WTA vào tháng 1/2023, Liu dần đánh mất sự tự tin vì áp lực thành tích và chấn thương.

Trong cuộc phỏng vấn với Roland-Garros, cô tiết lộ từng bật khóc, hoảng loạn trước các trận đấu, ngay cả khi đã nằm trong top 100 thế giới.

Tháng 6/2024, Liu quyết định tạm nghỉ tennis sáu tháng để chăm sóc sức khỏe tinh thần, theo lời khuyên của HLV và chuyên gia tâm lý.

Đầu năm 2025, việc chia tay HLV Chris Tontz sau tám năm hợp tác càng khiến quá trình trở lại thêm khó khăn.

Đến tháng 6/2025, cựu số 1 trẻ thế giới rơi xuống hạng 435 WTA, một cú trượt dài khó tin.

Thắng 9 game liên tiếp, vô địch WTA sau chín năm chờ đợi

Ngày 8/11/2026, tại chung kết Hong Kong Open, Claire Liu viết nên cái kết đẹp cho hành trình hồi sinh.

Đối thủ của cô là Alexandra Eala, tài năng 21 tuổi người Philippines đang xếp hạng 17 thế giới.

Sau khi hai tay vợt giằng co tới tỷ số 3-3 ở set đầu, Liu hoàn toàn áp đảo. Cô thắng 9 game liên tiếp, khép lại trận đấu với tỷ số 6-3, 6-0 sau 93 phút.

Đáng chú ý, tay vợt Mỹ không thua set nào trong cả năm trận tại Hong Kong Open.

Đây là danh hiệu đơn WTA đầu tiên trong sự nghiệp Liu, chín năm sau chức vô địch Wimbledon trẻ năm 2017.

Chiến thắng giúp cô tăng 33 bậc, từ hạng 102 lên hạng 69 thế giới ngày 9/11, đánh dấu bước tiến quan trọng sau giai đoạn khủng hoảng.

Claire Liu (bên trái) thắng áp đảo mỹ nhân Alexandra Eala (bên phải) trong trận chung kết Hong Kong Open

Bí quyết hồi sinh: Viết nhật ký và thay đổi lối chơi

Bước ngoặt của Liu không chỉ đến từ sân tập. Cô tìm đến chuyên gia tâm lý, đồng thời xây dựng blog Finding Claire-ity để chia sẻ những áp lực, cảm xúc và khó khăn trong sự nghiệp.

Việc viết nhật ký giúp cô nhìn nhận thất bại tích cực hơn, giảm nỗi ám ảnh phải chiến thắng bằng mọi giá.

Sau US Open 2025, Liu bắt đầu hợp tác với HLV Clemens Wagner, tập trung phát triển lối đánh chủ động và cải thiện sự tự tin.

Những thay đổi phát huy hiệu quả trong năm 2026, từ việc tiến sâu tại Wimbledon đến chức vô địch Hong Kong.

Chín năm sau khi bước lên đỉnh cao tennis trẻ, Claire Liu mới có danh hiệu WTA đầu tiên. Nhưng chiến thắng lớn nhất của mỹ nhân 26 tuổi có lẽ không nằm ở chiếc cúp, mà ở hành trình vượt qua khủng hoảng, tìm lại niềm vui và niềm tin vào chính mình.