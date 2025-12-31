Nóng nhất thể thao sáng 1/1: Djokovic không có kế hoạch giải nghệ, quyết dự Olympic 2028

Djokovic không có kế hoạch giải nghệ, quyết dự Olympic 2028

Novak Djokovic một lần nữa khẳng định anh không muốn gắn quyết định giải nghệ với bất kỳ mốc thời gian hay kỳ vọng nào. Với tay vợt người Serbia, Olympic Los Angeles 2028 là nguồn động lực, chứ không phải hạn chót cho sự nghiệp.

Sở hữu một sự nghiệp lẫy lừng nhưng Djokovic chưa muốn dừng lại

"LA 2028" được Djokovic xem là một cột mốc đầy ý nghĩa phía trước. Tay vợt 38 tuổi đặt mục tiêu tiếp tục thi đấu thêm vài năm nữa để góp mặt ở kỳ Olympic thứ sáu trong sự nghiệp, với tư cách đương kim vô địch đơn nam. Tuy nhiên, tham vọng của chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam không dừng lại ở đó.

Nếu thể trạng cho phép, Djokovic không muốn tự đặt ra bất kỳ giới hạn nào, miễn là anh vẫn duy trì được tính cạnh tranh và cơ thể còn đủ sức chịu đựng cường độ thi đấu đỉnh cao.

Ngỡ ngàng vấn đề tiền thưởng trận Sabalenka - Kyrgios

Aryna Sabalenka và Nick Kyrgios không nhận bất kỳ khoản tiền thưởng nào khi so tài trong trận đấu biểu diễn “Battle of the Sexes” diễn ra tại Dubai vào Chủ nhật vừa qua.

Cuộc đối đầu được tổ chức tại sân Coca-Cola Arena, nơi Nick Kyrgios giành chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-3 trước tay vợt nữ số một thế giới người Belarus.

Theo tiết lộ của Stuart Duguid, trận đấu hoàn toàn không có tiền thưởng. Trả lời câu hỏi của nhà báo Rothenberg về việc liệu người chiến thắng có nhận được phần thưởng tài chính nào hay không, Duguid khẳng định: “Chỉ là danh dự mà thôi”.

Nói về lý do Sabalenka nhận lời tham dự, Duguid cho rằng sự kiện này giúp tay vợt Belarus nâng cao hình ảnh cá nhân, đồng thời mang lại hiệu ứng tích cực cho quần vợt nói chung.

Lewis Hamilton nguy cơ bị đội Ferrari thanh lý

Lewis Hamilton được cho là đã được Ferrari thông báo về việc đội đua đang để mắt tới một “ứng viên rõ ràng” nhằm thay thế anh, trong trường hợp những khó khăn tại Scuderia tiếp tục kéo dài. Cái tên được nhắc tới là Oliver Bearman.

Hamilton gia nhập Ferrari với mục tiêu chinh phục chức vô địch F1 thứ tám trong sự nghiệp trước khi giải nghệ. Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên khoác áo đỏ của tay đua bảy lần vô địch thế giới lại diễn ra đầy thất vọng, khiến không ít ý kiến đặt dấu hỏi về việc liệu anh còn ở đỉnh cao phong độ hay không.

Trong bối cảnh bộ quy định mới về động cơ và khí động học sẽ chính thức áp dụng từ mùa giải 2026, đây được xem là cơ hội “tái khởi động” mà Ferrari cần để trở lại cuộc đua giành chiến thắng và danh hiệu. Nếu Scuderia không thể tận dụng bước ngoặt này, hoặc nếu Hamilton không khai thác tối đa chiếc xe được trao cho mình, mùa giải tới hoàn toàn có thể là mùa cuối cùng của anh trên đường đua F1.

Matt Brown không tin Francis Ngannou hối hận rời UFC

Francis Ngannou mới đây gây chú ý khi úp mở khả năng tái xuất UFC để đối đầu Jon Jones tại sự kiện đặc biệt dự kiến tổ chức ở Nhà Trắng vào tháng 6. Tuy nhiên, hy vọng đó nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi Chủ tịch UFC Dana White thẳng thừng bác bỏ, khẳng định không có hứng thú hợp tác trở lại với “The Predator”.

Việc Ngannou nhắc tới kịch bản so găng với Jon Jones khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu cựu vô địch hạng nặng UFC có đang hối tiếc vì đã rời giải đấu? Trước đó, Ngannou chia tay UFC trong một cuộc “ly hôn” ồn ào, chấp nhận bỏ đai vô địch để ra đi theo dạng tự do, rồi ký hợp đồng với PFL, đồng thời thực hiện hai trận boxing đình đám gặp Tyson Fury và Anthony Joshua.

Kể từ khi rời UFC, Ngannou mới chỉ thượng đài MMA đúng một lần, với chiến thắng hủy diệt Renan Ferreira ngay trong hiệp một hồi năm 2024. Dù vậy, theo cựu võ sĩ UFC Matt Brown, việc Ngannou thể hiện sự quan tâm tới trận đấu với Jon Jones không đồng nghĩa với việc anh ta hối hận.

Brown cho rằng nếu nhìn vào khía cạnh quan trọng nhất của võ đối kháng chuyên nghiệp – tiền bạc – thì Ngannou đã quá thành công. Hai trận boxing mang lại cho tay đấm người Cameroon khoản thu nhập khổng lồ, đủ để khẳng định rằng quyết định rời UFC là hoàn toàn có cơ sở.