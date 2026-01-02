Nóng nhất thể thao sáng 2/1: Sinner chia tay năm 2025 đầy xúc động

Sinner gửi lời chúc mừng năm mới

Nhân dịp năm mới, Jannik Sinner đã gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người và bày tỏ cảm xúc về năm 2025. “Xin chào tất cả mọi người, một năm qua thật là tuyệt vời. Những giây phút thăng hoa thật khó quên và cũng có những phút trầm lắng khó có thể vượt qua. Suốt một năm qua, tôi đã nhận được rất nhiều bài học quý báu. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đi cùng tôi trong một năm qua”.

Jannik Sinner

Tsitsipas tiết lộ suýt phải giải nghệ

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Tsitsipas tiết lộ suýt chút nữa phải giải nghệ trong năm 2025. “Tôi đã phải tự hỏi bản thân rằng liệu có thể tiếp tục thi đấu được nữa hay không. Tôi thực sự rất sợ sau trận thua tại US Open trước Altmaier. Tôi không thể bước đi trong 2 ngày sau đó. Tôi thực sự đã nghĩ đến chuyện giải nghệ”.

“Nữ hoàng UFC” Ronda Rousey bất ngờ bị chỉ trích

Trước thông tin Ronda Rousey chuẩn bị tái xuất, kình địch lâu năm Holly Holm bất ngờ lên tiếng chỉ trích cựu “Nữ hoàng UFC”. “Ronda chắc chắn không thích cách sự nghiệp MMA kết thúc như vậy. Tuy nhiên, đó chỉ là hậu quả do chính cô ta tạo ra mà thôi. Ronda không dám đối diện với khán giả của chính mình, lẩn trốn và quay lại tố cáo chính họ gây áp lực”.

Anthony Joshua được xuất viện

Theo nguồn tin từ Nigeria, cựu vô địch quyền anh hạng nặng, Anthony Joshua đã được xuất viện. Võ sĩ người Anh cùng mẹ sẽ dự đám tang của Lateef Ayodele và Cina Gami, hai người bạn đã mất của Joshua trong vụ tai nạn, để bày tỏ lòng kính trọng và sự tiếc thương vô hạn.

Mercedes F1 bất ngờ tung logo mới

Trong ngày đầu tiên của năm mới, đội đua F1 Mercedes quyết định tung logo mới khiến nhiều người "ngã ngửa". Một vài người đùa ra đội ngũ thiết kế của đội đua này đã phải làm việc cật lực để thay đổi logo của đội từ việc để dòng chữ "AMG Petronas Formula One Team" ở bên cạnh sang đặt xuống phía dưới biểu tượng sao 3 cánh của Mercedes.