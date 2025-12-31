Mỹ nhân trượt băng khoe khéo vòng 1, hồi hộp chờ vé dự Olympic

Sự cố “dở khóc dở cười” tại Heerenveen

Làng trượt băng Hà Lan vừa xôn xao với khoảnh khắc ngoài ý muốn của Jutta Leerdam tại vòng loại Olympic mùa đông ngày 28/12 ở Heerenveen. Sau khi về nhì cự ly 500m với thời gian 37,42 giây, nữ VĐV 26 tuổi kéo khóa bộ đồ thi đấu để hạ nhiệt vì quá mệt, nhưng chiếc khóa tụt sâu khiến áo bra thể thao màu đỏ bên trong lộ rõ trước ống kính, tạo nên hình ảnh gây chú ý khắp mạng xã hội.

Jutta Leerdam kéo khóa áo để lộ "vòng 1"

Sự cố này xảy ra chỉ hai ngày sau cú ngã đáng tiếc ở nội dung 1.000m, cự ly sở trường khiến Leerdam lỡ cơ hội giành vé trực tiếp tới Olympic Milano. Dù vậy, kết quả á quân ở 500m phần nào giúp cô lấy lại tinh thần sau chuỗi ngày thi đấu nhiều áp lực.

Vượt khó cùng người thương và chờ vé Olympic

Trên khán đài, bạn trai của Leerdam, võ sĩ kiêm YouTuber Jake Paul có mặt để cổ vũ. Cặp đôi đã đính hôn đầu năm nay và thường xuyên chia sẻ kế hoạch tương lai, trong đó Paul sẵn sàng tạm gác sự nghiệp để theo bạn gái tới Thế vận hội.

Bản thân Leerdam cũng không mấy bận tâm tới khoảnh khắc “hớ hênh”, bởi cô vốn quen với ánh đèn sân khấu nhờ vẻ ngoài cuốn hút và từng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn.

Hiện nữ VĐV Hà Lan đang chờ quyết định cuối cùng của ban tổ chức để biết liệu thành tích 500m có đủ giúp cô giành suất dự Olympic mùa đông hay không, nơi cô hy vọng sẽ trở lại mạnh mẽ sau mùa giải đầy biến động.

Leerdam và Jake là cặp đôi nổi tiếng bậc nhất của thể thao hiện tại

Họ đã đính hôn

Jutta Leerdam luôn gắn liền với hình ảnh gợi cảm mỗi khi xuất hiện