HLV tạm quyền MU đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh cùng 2 cậu con trai

Sau khi Ruben Amorim bị sa thải, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đã trao quyền chỉ đạo đội một cho HLV đội U18 Darren Fletcher – một quyết định mang tính tình thế nhưng đầy yếu tố lịch sử.

👨‍👦‍👦 Cha cầm quân, con ra sân: kịch bản “độc nhất vô nhị”

Việc HLV Fletcher được bổ nhiệm ngắn hạn đồng nghĩa với khả năng ông sẽ trực tiếp quản lý không chỉ một, mà hai cậu con trai của mình: Jack Fletcher và Tyler Fletcher. Hai anh em trai sinh đôi 18 tuổi hiện đã có tên trong danh sách đội một của Man United, trong bối cảnh CLB khủng hoảng lực lượng vì chấn thương và các cầu thủ dự CAN Cup 2025.

HLV Fletcher tạm thời dẫn dắt MU sau khi MU sa thải Ruben Amorim

Jack và Tyler Fletcher đều có mặt trên băng ghế dự bị ở trận hòa Leeds – cũng là trận đấu cuối cùng của Amorim trên cương vị HLV trưởng. Giờ đây, họ đứng trước trải nghiệm hiếm có: sẵn sàng được lựa chọn thi đấu dưới sự dẫn dắt của chính… bố mình.

Nếu cả hai cùng ra sân trước Burnley, họ sẽ trở thành cặp anh em đầu tiên trong lịch sử Premier League thi đấu dưới quyền HLV là cha ruột.

⚽ Fletcher có mạo hiểm dùng con?

Jack Fletcher, thi đấu ở vị trí tiền vệ, đã có màn ra mắt đội một Man United trong trận gặp Aston Villa ngày 21/12, vào sân từ ghế dự bị. Sau đó, anh tiếp tục được sử dụng ở các trận gặp Newcastle (Boxing Day) và Wolves.

Cha con nhà Fletcher có dịp làm nên lịch sử

Trong khi đó, Tyler Fletcher – cũng là tiền vệ – vẫn chưa có lần ra sân chính thức cho đội một. Ở trận gần nhất, Man United xuất phát với Casemiro và Manuel Ugarte ở trung tuyến, còn Amorim chỉ tung vào sân duy nhất một sự thay đổi người: tiền đạo Joshua Zirkzee.

Việc Fletcher có trao cơ hội cho một – hay cả hai – cậu con trai vẫn là dấu hỏi lớn, nhưng rõ ràng hoàn cảnh hiện tại đang mở ra cánh cửa không tưởng. Đáng chú ý, theo ESPN, gia đình Fletcher không phải trường hợp cha – con duy nhất từng xuất hiện tại Premier League, song chưa từng có tiền lệ nào “cha cầm quân – hai con cùng chờ ra sân” như tình thế hiện tại của Man United.