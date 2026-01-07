HLV tạm quyền MU đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh cùng 2 cậu con trai

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran 07/01/26 - Trực tiếp
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
0
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
0
U23 Nhật Bản vs U23 Syria 07/01/26 - Trực tiếp
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
5
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
0
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

HLV tạm quyền MU đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh cùng 2 cậu con trai

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Ruben Amorim

HLV Darren Fletcher đang đứng trước cơ hội tạo nên một cột mốc chưa từng có trong lịch sử Premier League khi ông tạm quyền dẫn dắt Manchester United ở trận đấu với Burnley (diễn ra lúc 3h15 ngày 8/1, giờ Hà Nội).

   

Sau khi Ruben Amorim bị sa thải, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đã trao quyền chỉ đạo đội một cho HLV đội U18 Darren Fletcher – một quyết định mang tính tình thế nhưng đầy yếu tố lịch sử.

👨‍👦‍👦 Cha cầm quân, con ra sân: kịch bản “độc nhất vô nhị”

Việc HLV Fletcher được bổ nhiệm ngắn hạn đồng nghĩa với khả năng ông sẽ trực tiếp quản lý không chỉ một, mà hai cậu con trai của mình: Jack Fletcher và Tyler Fletcher. Hai anh em trai sinh đôi 18 tuổi hiện đã có tên trong danh sách đội một của Man United, trong bối cảnh CLB khủng hoảng lực lượng vì chấn thương và các cầu thủ dự CAN Cup 2025.

HLV Fletcher tạm thời dẫn dắt MU sau khi MU sa thải Ruben Amorim

HLV Fletcher tạm thời dẫn dắt MU sau khi MU sa thải Ruben Amorim

Jack và Tyler Fletcher đều có mặt trên băng ghế dự bị ở trận hòa Leeds – cũng là trận đấu cuối cùng của Amorim trên cương vị HLV trưởng. Giờ đây, họ đứng trước trải nghiệm hiếm có: sẵn sàng được lựa chọn thi đấu dưới sự dẫn dắt của chính… bố mình.

Nếu cả hai cùng ra sân trước Burnley, họ sẽ trở thành cặp anh em đầu tiên trong lịch sử Premier League thi đấu dưới quyền HLV là cha ruột.

⚽ Fletcher có mạo hiểm dùng con?

Jack Fletcher, thi đấu ở vị trí tiền vệ, đã có màn ra mắt đội một Man United trong trận gặp Aston Villa ngày 21/12, vào sân từ ghế dự bị. Sau đó, anh tiếp tục được sử dụng ở các trận gặp Newcastle (Boxing Day) và Wolves.

Cha con nhà Fletcher có dịp làm nên lịch sử

Cha con nhà Fletcher có dịp làm nên lịch sử

Trong khi đó, Tyler Fletcher – cũng là tiền vệ – vẫn chưa có lần ra sân chính thức cho đội một. Ở trận gần nhất, Man United xuất phát với Casemiro và Manuel Ugarte ở trung tuyến, còn Amorim chỉ tung vào sân duy nhất một sự thay đổi người: tiền đạo Joshua Zirkzee.

Việc Fletcher có trao cơ hội cho một – hay cả hai – cậu con trai vẫn là dấu hỏi lớn, nhưng rõ ràng hoàn cảnh hiện tại đang mở ra cánh cửa không tưởng. Đáng chú ý, theo ESPN, gia đình Fletcher không phải trường hợp cha – con duy nhất từng xuất hiện tại Premier League, song chưa từng có tiền lệ nào “cha cầm quân – hai con cùng chờ ra sân” như tình thế hiện tại của Man United.

Theo Tiến Sơn

07/01/2026 18:27 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
