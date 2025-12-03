Những điểm tựa của thể thao Việt tại SEA Games

Nếu Bùi Thị Ánh Thảo được ghi nhận là thành viên trẻ nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ khi lần đầu tham dự SEA Games ở tuổi 16 thì rất nhiều đồng nghiệp của cô đã trải nghiệm đến 6-7 kỳ đại hội, "nghiện" luôn cảm giác bước lên bục chiến thắng cao nhất.

Điểm tựa từ các cựu binh

Trong tổng số gần 1.000 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 33, tay vợt bóng bàn Mai Hoàng Mỹ Trang có lẽ chính là tuyển thủ cao tuổi nhất. Dù đã xin rút lui ngay trước thềm kỳ đại hội diễn ra tại Việt Nam cách đây 3 năm, tay vợt TP HCM vẫn được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam cho chiến dịch "săn vàng" ở Thái Lan lần này.

Ở tuổi 38, Mỹ Trang chính là tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm bậc nhất của bóng bàn Việt Nam hiện tại. Cô đang nắm giữ nhiều thành tích đáng nể ở đấu trường quốc nội, bao gồm kỷ lục 13 lần giành danh hiệu vô địch đơn nữ Việt Nam. Kinh nghiệm và bản lĩnh của Mỹ Trang được kỳ vọng sẽ là điểm tựa, giúp các đồng đội trẻ thêm tự tin, bảo đảm chỉ tiêu giành ít nhất một HCV như 4 kỳ đại hội đã qua.

Gần như đồng trang lứa với Mỹ Trang, câu chuyện của "siêu nhân" Trần Thị Thùy Trang được người hâm mộ bóng đá sân cỏ lẫn futsal nữ Việt Nam nhắc đến nhiều. Kiếm khắp Đông Nam Á cũng chẳng thể có nổi một nhân vật thứ nhì vừa chơi tốt với bóng đá 11 người vừa có thể bay nhảy tại sân sàn gỗ futsal, như Thùy Trang.

Từng 3 lần giành HCV SEA Games với tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Thùy Trang giờ canh cánh bên lòng giấc mơ cùng tuyển futsal nữ một lần đăng quang ở đại hội thể thao Đông Nam Á.

Năm kỳ SEA Games có tổ chức futsal nữ, tuyển Việt Nam luôn phải bằng lòng với vị trí á quân, sau đội Thái Lan.

"Trang mong tuyển futsal nữ Việt Nam giành HCV, tạo tiền đề cho bước phát triển mới của bộ môn này, cũng là để các cầu thủ kỳ cựu như Trang an tâm trao trọng trách lại cho các đồng đội trẻ" - nữ tuyển thủ tâm sự.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đến Thái Lan chiều 2-12. (Ảnh: NGỌC LINH)

Khát khao chiến thắng

Bẵng đi gần 5 năm, gồm khoảng thời gian nghỉ sinh con năm 2017 và dính chấn thương phải bỏ dở cuộc tranh tài ở kỳ SEA Games sau đó 2 năm, Nguyễn Thị Thanh Phúc lẽ ra đã có thể đi vào lịch sử thể thao Việt Nam. Cô giành HCV môn đi bộ từ SEA Games 2011, hoàn tất "cú hat-trick vàng" qua các đại hội năm 2013, 2015 để rồi khi tái xuất ở SEA Games 31 ở Việt Nam, Thanh Phúc vẫn không có đối thủ xứng tầm.

"Tính đúng tính đủ, đây sẽ là kỳ SEA Games thứ 7 của Phúc cùng với em trai Thành Ngưng. Hơn một thập kỷ xuất hiện ở giải đấu hàng đầu khu vực và luôn giành chiến thắng cao nhất, đó là niềm tự hào không gì sánh nổi của Phúc. Từng có ý định rút lui nhưng thấy tuyển đi bộ Việt Nam chưa có được lực lượng kế thừa, tôi sẵn sàng xung trận, tất nhiên, luôn phải đặt mục tiêu giành huy chương vàng" - nữ tuyển thủ 36 tuổi chia sẻ.

7 chưa phải là con số cuối cùng, nhất là với tuyển thủ wushu Dương Thúy Vi hay chàng trai triathlon (ba môn phối hợp) Lâm Quang Nhật, những gương mặt kỳ cựu sắp tham dự kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á thứ 7 trong sự nghiệp.

Thúy Vi chưa thôi khát khao một lần nữa bước lên bục chiến thắng cao nhất còn Quang Nhật chờ tấm huy chương màu vàng đầu tiên cho triathlon Việt Nam, sau khi từng là nhà vô địch SEA Games trên đường đua xanh.

Đoàn TTVN tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia, tham gia tranh tài ở 47/66 môn với tổng cộng 443/573 nội dung. Đoàn đặt mục tiêu giành từ 90 đến 110 huy chương vàng, tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời quyết tâm bảo vệ HCV của đội tuyển bóng đá nữ và đưa đội tuyển bóng đá nam trở lại ngôi cao nhất.