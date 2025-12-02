Nóng nhất thể thao sáng 2/12: Murray thừa nhận thất bại khi làm "thầy" Djokovic

Murray thừa nhận thất bại khi làm "thầy" Djokovic

Trên podcast "The Tennis Podcast", Andy Murray thừa nhận anh không đạt được thành công như mong đợi trong quãng thời gian trở thành HLV của Novak Djokovic. Cựu tay vợt số 1 thế giới gia nhập đội ngũ của đối thủ cũ vào tháng 11/2024, gắn bó khoảng 6 tháng, cùng tham dự Australian Open và 3 giải đấu khác.

Murray trải qua 6 tháng làm HLV của Djokovic

"Nhìn lại, tôi rất vui vì cộng tác với Djokovic. Đó là trải nghiệm tuyệt vời mà tôi có. Dù không kéo dài lâu, tôi đã dồn hết tâm huyết vào công việc. Dù vậy tôi cảm thấy thất vọng, có lẽ vì không mang lại kết quả như mong muốn cho Djokovic. Dù sao đi nữa, đó là cơ hội tốt vì tôi luôn muốn thử làm huấn luyện viên vào thời điểm nào đó và có thể sẽ hối tiếc nếu không làm được", Murray trải lòng.

Tay vợt vĩ đại nhất lịch sử tennis Italia qua đời

Đêm 1/12 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Tennis và Padel Italia thông báo, huyền thoại Nicola Pietrangeli đã qua đời ở tuổi 92 (không rõ lí do qua đời). Pietrangeli là tay vợt đầu tiên của Italia đoạt Grand Slam với chức vô địch Roland Garros 1959, đồng thời bảo vệ thành công danh hiệu này 1 năm sau đó.

Kỷ lục 2 Grand Slam đánh đơn của các tay vợt Italia do Pietrangeli nắm giữ chỉ bị phá vỡ vào năm 2025, thời điểm Jannik Sinner lên ngôi ở Australian Open.

Usyk muốn đấu Wilder ở trận tái xuất

Chia sẻ trên Boxing King Media, Oleksandr Usyk khẳng định Deontay Wilder chính là lựa chọn đầu tiên của anh cho trận đấu tái xuất vào năm 2026. Nhà vô địch boxing hạng nặng thế giới cũng không tiếc lời ca ngợi võ sĩ người Mỹ: "Tôi muốn đấu với Deontay Wilder. Anh ấy là nhà vô địch thế giới, là một trong những võ sĩ hạng nặng vĩ đại nhất 10 năm qua. Tôi đã nói chuyện với đội ngũ của mình và khẳng định anh ấy là lựa chọn đầu tiên".

Tay đua trẻ bị dọa giết vì khiến Verstappen nguy cơ mất chức vô địch

Theo Daily Star, tay đua 19 tuổi Kimi Antonelli đã phải tạm thời khóa các tài khoản mạng xã hội, sau khi nhận được các lời đe dọa và hơn 1.100 tin nhắn chửi bới sau chặng Qatar GP.

Thời điểm đó, đại diện của đội Mercedes mắc sai lầm ở cuối chặng đua, tạo điều kiện để Lando Norris (McLaren) vượt qua và giành thêm 2 điểm, từ đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch với Max Verstappen (Red Bull). Hiện tại, Norris hơn Verstappen 12 điểm và chỉ cần về hạng 3 ở chặng Abu Dhabi GP cuối tuần này để giành chức vô địch thế giới, bất kể Verstappen thi đấu thế nào.