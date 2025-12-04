HLV Amorim nói lý do Cunha mới ghi 1 bàn cho MU, trấn an Yoro sau lần vấp ngã

HLV Amorim tin Cunha vẫn còn có thể bứt phá

Cunha đã trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân cho MU trong cuộc tiếp đón West Ham, sau khi vắng mặt 2 trận gần nhất do chấn thương đầu gặp phải trong buổi tập. Tiền đạo người Brazil mới ghi được 1 bàn sau 11 trận cho “Quỷ đỏ” kể từ khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford trị giá 62,5 triệu bảng. Tuy nhiên, HLV Amorim nhấn mạnh rằng thống kê không phải là thước đo duy nhất để đánh giá màn trình diễn của một cầu thủ.

Cunha mới ghi 1 bàn sau 11 trận cho MU

Trong buổi họp báo trước trận MU gặp West Ham, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ: “Cunha vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa. Đây là một CLB khác, với áp lực khác. Cậu ấy từng gặp khó vì không ghi bàn và suy nghĩ quá nhiều về những con số. Nhưng tầm ảnh hưởng của cậu ấy đối với đội bóng vẫn rất quan trọng đối với chúng tôi”.

Trong khi Cunha đã chuẩn bị trở lại, thì Benjamin Sesko và Harry Maguire vẫn đang phải ngồi ngoài. HLV Amorim tiết lộ ông còn hai trường hợp bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong đó có thể có cả đội trưởng Bruno Fernandes, người tỏ ra đau đớn ở cuối trận MU thắng Crystal Palace 2-1 hôm 30/11.

“Chúng tôi có hai ca bỏ ngỏ. Tôi sẽ không tiết lộ hôm nay vì nó ảnh hưởng đến cách tiếp cận trận đấu. Hãy chờ xem họ có thể thi đấu hay không. Phần còn lại của đội đều ổn, Cunha đã trở lại nhưng có 2 cầu thủ có thể sẽ không thể ra sân”, HLV Amorim nói thêm.

HLV Amorim trấn an Yoro

HLV Amorim cũng phải cân nhắc việc có nên tiếp tục đá chính với tài năng trẻ Leny Yoro hay không. Trung vệ trẻ người Pháp đã phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền trước Crystal Palace và tỏ ra rất buồn bã trên ghế dự bị sau khi bị thay ra trong hiệp hai. Mason Mount đã đến động viên Yoro sau trận, trong lúc các cầu thủ và ban huấn luyện MU ăn mừng cùng CĐV “Quỷ đỏ” ở Selhurst Park.

HLV Amorim cho biết: “Tôi đã nói chuyện với Yoro vì cậu ấy suy nghĩ quá nhiều. Cậu ấy mắc sai lầm trong trận đấu và sau đó gặp khó vì còn quá trẻ, luôn muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo. Cậu ấy đang trưởng thành qua từng trận đấu và cả những lần vấp ngã. Với một cầu thủ trẻ, điều đó không hề dễ dàng.

Yoro không nên thể hiện cảm xúc như khi bước xuống băng ghế dự bị. Cậu ấy hiểu điều đó, nhưng rõ ràng là rất thất vọng. Ở khía cạnh tích cực, điều đó cho thấy cậu ấy thực sự tận tâm. Cậu ấy biết đó không phải là trận đấu tốt nhất của mình, nhưng cũng đã làm được một số điều đúng đắn và tôi đã chỉ ra cho cậu ấy thấy. Cậu ấy đang hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng cho thử thách tiếp theo”.