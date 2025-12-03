Thể dục dung cụ Việt Nam treo thưởng bao nhiêu cho huy chương tại SEA Games 33?

Quyết định do ông Trần Chiến Thắng, Nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam ký ngày 1/12 nêu rõ: các vận động viên giành huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở các nội dung của Thể dục dụng cụ và Aerobic sẽ được nhận giấy khen cùng mức thưởng tương ứng từ liên đoàn.

Vận động viên Thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành Ảnh: Quý Lượng

Theo đó, mỗi tấm Huy chương Vàng được thưởng 10 triệu đồng; Huy chương Bạc nhận 6 triệu đồng; và Huy chương Đồng được thưởng 4 triệu đồng. Đây là nguồn khích lệ quan trọng dành cho các tuyển thủ, nhất là trong bối cảnh SEA Games năm nay có nhiều thay đổi về nội dung, điều lệ thi đấu, tác động trực tiếp đến kế hoạch của các đội tuyển.

Tại SEA Games 33, Đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia Việt Nam góp mặt với 7 vận động viên, trong đó có những gương mặt nổi bật như Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Đinh Phương Thành, Nguyễn Thị Quỳnh Như. Chỉ tiêu của Thể dục dụng cụ Việt Nam tại SEA Games 33 là giành 2–3 Huy chương Vàng.

Theo quy định mới, ban tổ chức bỏ hai nội dung toàn năng và đồng đội – vốn là thế mạnh truyền thống của Thể dục dụng cụ nam Việt Nam. Thay vào đó, SEA Games 33 chỉ còn các nội dung cá nhân (đơn môn). Mỗi vận động viên được đăng ký tối đa 3 nội dung và chỉ được vào chung kết 2 nội dung. Việc thu hẹp “đất diễn” khiến đội tuyển phải điều chỉnh toàn bộ kế hoạch chuẩn bị, tập trung hơn vào việc chọn nội dung phù hợp nhất với sở trường của từng vận động viên

Ở môn Aerobic, Việt Nam cũng góp mặt với 7 vận động viên xuất sắc. Tại kỳ SEA Games gần nhất, Aerobic Việt Nam đã tạo dấu ấn khi giành trọn cả 5 HCV của Đại hội, qua đó đóng góp quan trọng vào thành tích dẫn đầu khu vực của đoàn thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, tại SEA Games 33, môn Aerobic có sự thay đổi lớn khi ban tổ chức rút gọn chỉ còn hai nội dung thi đấu. Điều này khiến khả năng bảo vệ trọn vẹn thành tích ở kỳ SEA Games trước trở nên khó khăn hơn.