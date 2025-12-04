SEA Games ở Thái Lan liên tiếp bê bối: Sai quốc kỳ, lỗi quốc ca & nhiều sự cố khác
(Tin thể thao, tin SEA Games) SEA Games 33 khai mạc tại Thái Lan đã rối ren ngay từ đầu, với sai sót nghiêm trọng liên quan Việt Nam, quốc kỳ, quốc ca và hàng loạt vấn đề tổ chức khác.
SEA Games 33 mới chỉ bước vào ngày thi đấu đầu tiên 3/12, nhưng chủ nhà Thái Lan đã vấp hàng loạt sai sót liên tiếp và đáng lo ngại. Trớ trêu thay, cả hai sự cố lớn đầu tiên đều liên quan trực tiếp đến Việt Nam, khiến dư luận khu vực đặt câu hỏi về năng lực tổ chức của nước chủ nhà.
Hôm 2/12, BTC gắn sai Quốc kỳ Việt Nam vào vị trí của đội tuyển Thái Lan
🚩 Sai quốc kỳ ngay trên fanpage SEA Games
Ngày 2/12, tài khoản Facebook chính thức của SEA Games 33 gây sốc khi đăng lịch futsal 4/12 với Quốc kỳ Việt Nam gắn vào đội Thái Lan, còn cờ Indonesia bị thay bằng cờ Lào. Trong khi các môn khác hiển thị đúng, riêng đồ họa futsal lại mắc lỗi cơ bản nhưng nhạy cảm bậc nhất.
Hình ảnh lập tức bị gỡ, nhưng làn sóng chỉ trích tại Thái Lan lan rộng. Báo Matichon và nhiều phóng viên nước này gọi đây là “lỗi không thể chấp nhận” với một sự kiện tầm ASEAN.
Trước đó, FAT từng gắn sai cờ Việt Nam trong lễ bốc thăm quốc tế và phải sang tận VFF xin lỗi. Vì vậy, sau sai sót lần này, dư luận đặt câu hỏi: BTC SEA Games 33 có xin lỗi chính thức Việt Nam và Indonesia hay không?
🎵 Không phát được nhạc Quốc ca Việt Nam và Lào, cầu thủ phải hát chay
Trong trận mở màn bóng đá nam tại Rajamangala chiều 3/12, khi U22 Việt Nam và U22 Lào xếp hàng chuẩn bị hát quốc ca, hệ thống âm thanh gặp trục trặc. Kết quả, không có nhạc Quốc ca Việt Nam và Lào, cầu thủ hai đội phải tự hát chay ngay giữa sân, CĐV trên khán đài phải hòa giọng hỗ trợ.
Báo Thái Lan, Thairath đưa tin về việc cầu thủ U22 Việt Nam và U22 Lào phải hát quốc ca chay
Báo Thái Lan, Thairath đưa tin: "Quốc ca Việt Nam - Lào không được cử hành, buộc các cầu thủ phải đứng hát quốc ca trực tiếp giữa sân, khiến người hâm mộ có mặt tại sân vận động vô cùng bất ngờ".
Nhiều tài khoản Thái Lan trên Instagram than phiền dưới chân bài viết của Thairath.
Một người ca thán: “Ai không xấu hổ, chúng tôi xấu hổ".
Người thứ hai thì khẳng định: “Quá cẩu thả”.
Người tiếp theo cho biết: “Không xứng tầm sự kiện quốc tế”.
Đáng chú ý, đây đã là lần thứ ba trong hơn một tháng, Thái Lan mắc lỗi liên quan Việt Nam. Tháng 10, họ gắn quốc kỳ Trung Quốc vào tên Việt Nam ở lễ bốc thăm futsal U19 & U16. Ngày 2/12, gắn cờ Việt Nam và Lào vào trận Thái Lan gặp Indonesia. và tới 3/12, không phát được quốc ca trận bóng đá U22 Việt Nam gặp U22 Lào.
❌ Hàng loạt rắc rối khác của chủ nhà SEA Games 33
1. Quảng bá yếu:
Thairath & The Nation đều mô tả SEA Games 33 là “Kỳ SEA Games yên ắng nhất lịch sử” vì người dân Thái Lan gần như không biết lịch thi đấu hay thông tin sự kiện.
Bộ trưởng Du lịch & Thể thao phải thừa nhận cần gấp rút tăng cường truyền thông.
2. Chuyển địa điểm hàng loạt vì thiên tai & chậm tiến độ
10 môn thi dự kiến tổ chức ở Songkhla phải chuyển về Bangkok, Chonburi do lũ lụt diện rộng.
Một số hạng mục quan trọng như bể bơi tại Sports Authority of Thailand bị chậm tiến độ, thậm chí vướng nghi vấn đội giá thiết bị.
Truyền thông Thái so sánh sự hỗn loạn này với Asian Indoor & Martial Arts Games bị hủy trước đó.
3. Khủng hoảng tiền trợ cấp VĐV
Số tiền hỗ trợ bị cắt giảm và trả chậm nhiều tháng khiến VĐV bất mãn.
Ngôi sao cầu lông Pornpawee Chochuwong từng tuyên bố bỏ SEA Games.
Đội boxing Thái tiết lộ VĐV “mất động lực” vì không được thanh toán minh bạch.
4. Campuchia rút hàng loạt môn
Campuchia bất ngờ rút khỏi nhiều môn, viện lý do “lo ngại an toàn” sau căng thẳng biên giới.
Việc này làm chậm công bố lịch thi đấu, gây áp lực lớn lên BTC.
5. Khủng hoảng ekip lễ khai mạc
Giám đốc nghệ thuật Rueangrith Suntisuk tiết lộ ekip của ông làm việc từ tháng 3, tự bỏ tiền túi để phát triển ý tưởng lễ khai mạc & bế mạc.
Nhưng đến tháng 10, một đội mới được đưa vào thay thế, dự án bị “đóng băng”.
Nguyên nhân đến từ việc thiếu phê duyệt ngân sách, địa điểm bị đổi từ Sanam Luang sang Rajamangala, an ninh bị siết chặt.
-03/12/2025 22:55 PM (GMT+7)