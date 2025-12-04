SEA Games ở Thái Lan liên tiếp bê bối: Sai quốc kỳ, lỗi quốc ca & nhiều sự cố khác

SEA Games 33 mới chỉ bước vào ngày thi đấu đầu tiên 3/12, nhưng chủ nhà Thái Lan đã vấp hàng loạt sai sót liên tiếp và đáng lo ngại. Trớ trêu thay, cả hai sự cố lớn đầu tiên đều liên quan trực tiếp đến Việt Nam, khiến dư luận khu vực đặt câu hỏi về năng lực tổ chức của nước chủ nhà.

Hôm 2/12, BTC gắn sai Quốc kỳ Việt Nam vào vị trí của đội tuyển Thái Lan

🚩 Sai quốc kỳ ngay trên fanpage SEA Games

Ngày 2/12, tài khoản Facebook chính thức của SEA Games 33 gây sốc khi đăng lịch futsal 4/12 với Quốc kỳ Việt Nam gắn vào đội Thái Lan, còn cờ Indonesia bị thay bằng cờ Lào. Trong khi các môn khác hiển thị đúng, riêng đồ họa futsal lại mắc lỗi cơ bản nhưng nhạy cảm bậc nhất.

Hình ảnh lập tức bị gỡ, nhưng làn sóng chỉ trích tại Thái Lan lan rộng. Báo Matichon và nhiều phóng viên nước này gọi đây là “lỗi không thể chấp nhận” với một sự kiện tầm ASEAN.

Trước đó, FAT từng gắn sai cờ Việt Nam trong lễ bốc thăm quốc tế và phải sang tận VFF xin lỗi. Vì vậy, sau sai sót lần này, dư luận đặt câu hỏi: BTC SEA Games 33 có xin lỗi chính thức Việt Nam và Indonesia hay không?

🎵 Không phát được nhạc Quốc ca Việt Nam và Lào, cầu thủ phải hát chay

Trong trận mở màn bóng đá nam tại Rajamangala chiều 3/12, khi U22 Việt Nam và U22 Lào xếp hàng chuẩn bị hát quốc ca, hệ thống âm thanh gặp trục trặc. Kết quả, không có nhạc Quốc ca Việt Nam và Lào, cầu thủ hai đội phải tự hát chay ngay giữa sân, CĐV trên khán đài phải hòa giọng hỗ trợ.

Báo Thái Lan, Thairath đưa tin về việc cầu thủ U22 Việt Nam và U22 Lào phải hát quốc ca chay

Báo Thái Lan, Thairath đưa tin: "Quốc ca Việt Nam - Lào không được cử hành, buộc các cầu thủ phải đứng hát quốc ca trực tiếp giữa sân, khiến người hâm mộ có mặt tại sân vận động vô cùng bất ngờ".

Nhiều tài khoản Thái Lan trên Instagram than phiền dưới chân bài viết của Thairath.

Một người ca thán: “Ai không xấu hổ, chúng tôi xấu hổ".

Người thứ hai thì khẳng định: “Quá cẩu thả”.

Người tiếp theo cho biết: “Không xứng tầm sự kiện quốc tế”.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ ba trong hơn một tháng, Thái Lan mắc lỗi liên quan Việt Nam. Tháng 10, họ gắn quốc kỳ Trung Quốc vào tên Việt Nam ở lễ bốc thăm futsal U19 & U16. Ngày 2/12, gắn cờ Việt Nam và Lào vào trận Thái Lan gặp Indonesia. và tới 3/12, không phát được quốc ca trận bóng đá U22 Việt Nam gặp U22 Lào.