Dự đoán tỷ số MU – West Ham: Tiếp đà hưng phấn, tiến vào top 5 (Ngoại hạng Anh)

Đến gần cánh cửa châu Âu

Cách nhau 10 điểm và 10 bậc trên BXH, tình thế của Man Utd lẫn West Ham đang thực sự rất khác biệt. MU sau khởi đầu mùa giải vẫn tiếp tục hy vọng vào vé dự cúp châu Âu, trong khi West Ham đã thay tướng, đã 3 vòng liên tiếp không thua, nhưng vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy đua trụ hạng.

MU đã tới gần khu vực dự Champions League sau trận thắng Crystal Palace

Màn ngược dòng 2-1 tại Selhurst Park hôm Chủ nhật đã mang lại cho MU vị trí thứ 7 trên BXH, họ chấm dứt chuỗi 12 trận bất bại của Crystal Palace trên sân nhà và chỉ kém Chelsea ở vị trí thứ 3 có 3 điểm. Do đó cánh cửa tranh vé đi châu Âu vẫn khá sáng cho MU, thậm chí họ có thể nghĩ về Champions League nếu duy trì phong độ này sang nửa sau mùa giải.

HLV Ruben Amorim đang chỉ thua 1/7 trận gần nhất cùng các học trò và hứa hẹn sẽ có mùa nghỉ lễ cuối năm nay thành công hơn giờ này năm ngoái. Cuối 2024, MU thua sạch 3 trận liên tiếp ở Premier League trong tháng 12 và không ghi nổi bàn nào.

Tuy nhiên việc ghi bàn của MU mùa này đã tiến bộ đáng kể, và trận đấu đêm nay họ còn có sự trở lại của Matheus Cunha sau chấn thương. Lisandro Martinez cũng đã trở lại và ra sân từ ghế dự bị trước Palace, khiến MU chỉ còn vắng Harry Maguire và Benjamin Sesko.

"Búa" không đủ sức răn đe

Trong khi đó, West Ham vẫn đang ngấp nghé gần khu vực xuống hạng sau khi thua Liverpool 0-2. Họ đã trụ được qua hiệp 1 nhưng các bàn thắng của Alexander Isak và Cody Gakpo khiến “The Hammers” trắng tay trên sân nhà, không những vậy họ còn mất Lucas Paqueta vì một thẻ đỏ ngớ ngẩn, hay đúng hơn là đáng ngờ.

West Ham vừa thua bạc nhược vừa mất người vì thẻ đỏ của Paqueta

Thiếu đi một cầu thủ quan trọng, West Ham giờ phải đến Old Trafford trong bối cảnh HLV Nuno Santo vẫn chưa thắng được trận sân khách nào từ khi lên dẫn dắt. Dù vậy West Ham mùa trước đã thắng MU cả 2 lần, bao gồm trận thắng 2-1 tại London khiến Erik Ten Hag mất việc, và nhiều thành viên của đội bóng vẫn còn đang thi đấu, trong đó cá nhân Jarrod Bowen đã ghi bàn trong cả 2 trận.

Không có Paqueta sẽ khiến HLV Santo phải thử nghiệm, ông có lựa chọn đưa Matheus Fernandes vào giữa và để Luis Guilherme đá thay Fernandes ngoài cánh do Crysesio Summerville rất có thể sẽ không kịp bình phục cho trận đấu này. Ngoài ra Santo cũng có trong tay Tomas Soucek, Freddie Potts và Soungoutou Magassa để điều động một tuyến giữa nặng về phòng ngự.

Tuy nhiên vấn đề của West Ham đến từ nhiều vị trí và không dễ cho Santo kiếm được điểm giữa lúc MU lấy lại được sự tự tin. MU đủ sức giành 3 điểm trong trận này dù sẽ không phải là một thắng lợi quá đậm.

Đội hình dự kiến:

MU: Lammens; Mazraoui, De Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Zirkzee.

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Potts, Soucek; Bowen, Fernandes, Guilherme; Wilson.

Dự đoán: MU thắng 2-0.