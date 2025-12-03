Phí Thanh Thảo, hotgirl thể thao được "bàn tán" nhiều nhất trước SEA Games

🌟 Hiện tượng mạng xã hội trước giờ G

Những ngày này, khi đoàn thể thao Việt Nam chuẩn bị lên đường chinh phục SEA Games 33 (9-20/12), cái tên Phí Thanh Thảo bùng nổ trên mạng xã hội. Cô nàng sinh năm 2004 quê Thạch Thất (Hà Nội) được ca ngợi không ngớt với biệt danh "hoa khôi bắn súng". Hình ảnh từ lễ xuất quân, nơi cô vinh dự phát biểu tuyên thệ đại diện VĐV, lan truyền chóng mặt, chinh phục hàng triệu trái tim fan Việt nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, cá tính.​

Phí Thanh Thảo thần thái trong buổi lễ xuất quân dự SEA Games 33. Ảnh Facebook nhân vật

🥇 Tài năng trẻ trụ cột đội tuyển

Chỉ sau 5 năm gắn bó bắn súng (trước đó 6 năm tập lặn), Phí Thanh Thảo đã là ngôi sao sáng. Tại SEA Games 31 (2022), 18 tuổi cô giành HCV 10m súng trường 3 tư thế và HCB 10m súng trường nữ. Gần đây, ngày 10/10/2025, cô phá kỷ lục Đông Nam Á nội dung 10m súng trường hơi nữ (250,1 điểm) tại giải vô địch Đông Nam Á. SEA Games 33, cô mang quân hàm Thượng úy (tình nguyện nhập ngũ 2023), được kỳ vọng giành HCV 50m súng trường 3 tư thế và săn vàng 10m súng trường hơi.​

💃 Nhan sắc đời thường "gây sốt"

Không chỉ tài giỏi, Phí Thanh Thảo còn sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ, thân hình cân đối. Đời thường, cô theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động với mái tóc bạch kim phá cách, gu thời trang tự tin như người mẫu. Từ trang phục thi đấu đến ảnh selfie bên đồng đội như Trịnh Thu Vinh, mọi khoảnh khắc đều "hot" trên mạng.​

Với mục tiêu 7-8 HCV của bắn súng Việt Nam, Thanh Thảo hứa hẹn tỏa sáng tại Thái Lan, tiếp tục "bàn tán" khắp nơi. Fan Việt đang hồi hộp chờ đợi "hotgirl Thượng úy" bùng nổ!​

Những hình ảnh đẹp của Phí Thanh Thảo (nguồn Facebook nhân vật)