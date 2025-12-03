Nhan sắc của 'hoa khôi' cầm cờ cho Việt Nam ở SEA Games 33

Cùng Lê Minh Thuận (karate), Lê Thanh Thúy được vinh dự đại diện cầm quốc kỳ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33, diễn ra tối 9/12 ở sân vận động Quốc gia Thái Lan Rajamangala.

Thanh Thúy là trụ cột của tuyển bóng chuyền nữ quốc gia nhiều năm qua, từng góp mặt tại SEA Games năm 2015 (HC bạc) và năm 2017 (HC đồng).

Bên cạnh đó, cô cũng ghi dấu tại các đấu trường quốc tế như chức vô địch AVC Nations Cup 2025, á quân VTV Cup và SEA V-League 2025 (chặng 1), vô địch chặng 2 SEA V-League và tham dự giải vô địch thế giới cùng năm.

Lê Thanh Thúy sinh năm 1995, cao 1,8 m, tại Hải Phòng, có bố mẹ đều là cựu VĐV bóng chuyền.

Thuở nhỏ, Thúy thường theo mẹ đến các nhà thi đấu rồi bén duyên với môn thể thao này. Cô theo tập từ 10 tuổi, đánh chuyên nghiệp khi 14 tuổi và trải qua nhiều CLB trong sự nghiệp.

Thanh Thúy thi đấu ở vị trí phụ công, được xếp vào những VĐV phản xạ và phối hợp tấn công, block (chắn bóng) hàng đầu Việt Nam một thập kỷ qua.

Cô gái 30 tuổi nhiều lần được vinh danh "Phụ công xuất sắc” tại các giải trong nước và quốc tế.

Tại SEA Games 33, Việt Nam nằm ở bảng B với Indonesia, Myanmar và Malaysia. Còn bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, đội đã 14 lần liên tiếp vô địch, Philippines và Singapore.

Đầu năm nay, Việt Nam từng đặt mục tiêu giành HC vàng. Nhưng do thiếu hụt nhân sự, đặc biệt là sự vắng mặt của chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội tuyển phải điều chỉnh xuống thành HC bạc.

Trong sự nghiệp gần 20 năm thi đấu, Thanh Thúy đã có gần 100 giải thưởng lớn nhỏ.

Vẻ dịu dàng của phụ công Thanh Thúy ngoài đời. Năm 2014, cô từng đoạt giải Hoa khôi của giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup.