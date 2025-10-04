"Người thân" Hoàng Nam lại bảo vệ Vinh Hiển: Lùm xùm pickleball vẫn cực căng

Trận bán kết đơn nam tại PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 giữa hai tay vợt hàng đầu Việt Nam, Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển, khép lại ngày 3/10 ở Đà Nẵng, nhưng những tranh cãi quanh các quyết định của trọng tài vẫn tiếp tục bùng nổ trên mạng xã hội.

Scandal giữa Hoàng Nam và Vinh Hiển vẫn là chủ đề nóng với cộng đồng người chơi pickleball ở Việt Nam

Nhiều tình huống “in hay out” gây tranh cãi đã khiến bầu không khí trận đấu nóng lên, trong đó có những pha bóng mà cộng đồng khẳng định còn trong sân nhưng trọng tài lại cho “out”. Điều này làm dư luận phân cực dữ dội, kéo dài cuộc tranh luận cả sau khi trận đấu kết thúc.

🗣️ Bạn thân Hoàng Nam lên tiếng bất ngờ

Điểm nóng mới nhất đến từ phát biểu của Thái Trường Giang, ông bầu đồng thời là bạn thân của vợ chồng Hoàng Nam. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, ông Giang lại lên tiếng bảo vệ Vinh Hiển: “Lỗi nhận định trọng tài là điều bình thường trong thể thao, vận động viên tham gia buộc phải chấp nhận. Trương Vinh Hiển không hề có lỗi trong sự việc này. Ở diễn biến trước đó, Hoàng Nam cũng có pha bóng ngoài sân nhưng lại được công nhận điểm. Vì vậy cần nhìn sự việc khách quan và nhẹ nhàng”.

Lập trường này khiến cộng đồng bất ngờ, bởi dù tự nhận là thân thiết với Hoàng Nam, ông Giang vẫn đứng về phía Vinh Hiển. Điều đó càng làm cuộc tranh luận thêm căng thẳng, chia cộng đồng pickleball thành nhiều luồng ý kiến đối nghịch.

Tài khoản Truong Giang Thai là bạn thân Hoàng Nam nhưng muốn mọi chuyện lắng xuống

🥉 Hoàng Nam giành HCĐ nhưng dư luận vẫn dậy sóng

Do đối thủ tranh hạng ba xin rút lui vì lý do sức khỏe, Hoàng Nam được trao huy chương đồng đơn nam. Tuy nhiên, thành tích này lại bị lu mờ bởi những phản ứng trái chiều từ dư luận.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra.

“Cuộc chơi phải chấp nhận thôi, thể thao mà!”, một tài khoản viết.

“Trọng tài cũng là con người, không tránh khỏi sai sót”, người tiếp theo bày tỏ.

“Quan trọng là thái độ chơi đẹp sau trận đấu”, một tài khoản nói về thái độ của Vinh Hiển sau trận thắng Hoàng Nam.

“Tinh thần fair-play và đạo đức thể thao phải đặt lên hàng đầu”, khán giả khác cũng nói về thái độ.

Lùm xùm lần này không chỉ dừng lại ở trận bán kết, mà còn gợi mở vấn đề rộng hơn, tính công bằng, sự chuyên nghiệp và tinh thần thể thao trong pickleball Việt Nam.

Đây có thể trở thành cú hích để các giải đấu pickleball tại Việt Nam hoàn thiện hơn, tiến tới sự minh bạch và hấp dẫn hơn trong tương lai.