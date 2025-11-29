Người mẫu từng khỏa thân cùng dàn người đẹp hâm nóng trận boxing Joshua - Jake Paul

Trận đại chiến giữa Jake Paul và Anthony Joshua vào ngày 19/12 tại Miami (Mỹ), phát sóng toàn cầu trên Netflix, đang nóng lên từng ngày. Không chỉ bởi màn so găng giữa hai cái tên gây tranh cãi bậc nhất làng quyền Anh, mà còn bởi hậu trường “siêu nóng” về đội ngũ ring girls (những cô gái xinh đẹp cầm bảng báo hiệu số hiệp đấu tiếp theo) sẽ xuất hiện trên võ đài.

Milagres (bên trái) và Ayers (bên phải) sẵn sàng hâm nóng trận boxing giữa Joshua - Jake

✨ Hai gương mặt đầu tiên được xác nhận

Sự kiện đã chính thức công bố hai trong ba ring girls cho sự kiện gồm Raphaela Milagres và Marissa Ayers, hai gương mặt đình đám trên mạng xã hội và đều có kinh nghiệm làm việc với Jake Paul.

Raphaela Milagres, người mẫu từng chụp ảnh khỏa thân, gương mặt quen thuộc của các sự kiện thi đấu của Jake Paul.

Milagres là cái tên gây chú ý nhất. Sở hữu hơn 181.000 người theo dõi trên Instagram, người mẫu người Brazil hiện sống tại Orange County là một trong những ring girls giàu kinh nghiệm nhất. Cô từng xuất hiện tại hàng loạt sự kiện lớn liên quan tới Jake Paul, trong đó có màn so tài giữa Jake và Tyson năm ngoái.

Milagres còn gây bão năm 2023 khi thực hiện bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật, chỉ dùng một lớp vải mỏng che phần nhạy cảm trong một buổi chụp quảng bá. Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, cô từng là người mẫu xe máy tại các triển lãm.

Jake và Joshua sẽ so tài ở trận đấu boxing lớn nhất vào thời điểm cuối năm 2025

🌟 Marissa Ayers, hot girl 1,5 triệu theo dõi TikTok, từng là VĐV thể dục dụng cụ

Gương mặt thứ hai là Marissa Ayers, người đẹp 22 tuổi đến từ Georgia. Ayers sở hữu gần 400.000 người theo dõi trên Instagram và hơn 1,5 triệu fan trên TikTok.

Gia nhập MVP (Most Valuable Promotions, công ty truyền thông, tổ chức sự kiện thể thao do Jake Paul và nhà quản lý Nakisa Bidarian thành lập năm 2021) từ đầu năm 2025, Ayers có nền tảng thể dục dụng cụ và tốt nghiệp Đại học Alabama. Cô nhanh chóng trở thành nhà sáng tạo nội dung nổi bật, influencer (người nổi tiếng mạng xã hội), người mẫu và gương mặt được Jake Paul lựa chọn cho các sự kiện lớn.

Ayers đã từng làm ring girl tại sự kiện Dainier Pero vs Cesar Navarro hồi tháng 7 và là gương mặt quen thuộc bên cạnh Milagres trong đội ring girls của MVP.

Hai cô gái, hai vẻ đẹp sắc nước hương trời

🔍 MVP tìm thêm ring girl người Anh

Hiện đội hình ring girls của trận Joshua – Paul mới có hai gương mặt. MVP vẫn đang tuyển chọn ring girl thứ ba, ưu tiên người mẫu đến từ Anh để tạo tính quốc tế cho sự kiện.

Các ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tuyến để có cơ hội xuất hiện trên sóng Netflix bên cạnh hai người đẹp đình đám nhất của MVP.

Trước đó, MVP từng dùng tới 5 ring girls trong trận Jake Paul đấu Mike Tyson, sự kiện được đánh giá là mang tầm ảnh hưởng không kém phim điện ảnh. Sydney Thomas là người gây chú ý nhất thời điểm đó, và lần này, tâm điểm có thể thuộc về bộ ba Milagres, Ayers và một nhân vật bí ẩn sắp được công bố.