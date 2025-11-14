Rung chuyển boxing thế giới: "Quyền vương" Joshua đấu "võ sĩ YouTube" Jake Paul

💥 Cú nổ bất ngờ của làng quyền Anh

Thế giới boxing đang rung chuyển sau khi Anthony Joshua, cựu vô địch hạng nặng thế giới, chuẩn bị bước vào một trận đấu gây sốc với Jake Paul, ngôi sao YouTube kiêm võ sĩ nghiệp dư nổi tiếng. Cuộc so găng dự kiến diễn ra trước Giáng sinh 2025 tại Miami (Mỹ), và đặc biệt sẽ được phát sóng trực tiếp trên nền tảng Netflix, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong việc kết hợp giữa thể thao đỉnh cao và giải trí trực tuyến toàn cầu.

Jake Paul (bên trái) từng đánh bại Mike Tyson, nhưng Joshua (bên phải) lại là đối thủ hoàn toàn khác

Jake Paul (28 tuổi) ban đầu được lên lịch đấu với nhà vô địch hạng nhẹ Gervonta Davis, nhưng trận đấu bị hủy do Davis dính cáo buộc bắt cóc. Không để mất đà truyền thông, Paul nhanh chóng xoay hướng, chấp nhận thử thách khổng lồ khi đối đầu “gã khổng lồ” Joshua, người hơn anh 8 tuổi và nặng hơn gần 25 kg.

🥊 Cuộc đối đầu của hai thế giới

Anthony Joshua (36 tuổi) chưa thượng đài kể từ thất bại trước Daniel Dubois tại Wembley tháng 9/2024. Sau cú trượt dài đó, anh tạm “ngủ đông”, chỉ tập trung tập luyện và chờ cơ hội tái xuất. Cuộc chiến với Jake Paul được xem là trận “làm nóng” trước khi anh hướng đến đại chiến Tyson Fury trong năm tới.

Trong khi đó, Jake Paul, người từng khiến giới boxing “dậy sóng” khi đánh bại các cựu sao MMA đang cố chứng minh mình không chỉ là “hiện tượng mạng biết đấm nhau”. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng anh chưa từng thắng một tay đấm hạng nặng thực thụ, ngoại trừ màn so găng biểu diễn với huyền thoại 58 tuổi Mike Tyson.

Jake Paul từng mạnh miệng tuyên bố trên podcast: “Tôi sẽ hạ Joshua. Anh ta cứng nhắc, thiếu kỹ năng và không có cằm. Tôi yêu anh ấy, nhưng tôi sẽ đánh bại anh ta”.

Những phát ngôn kiểu “trash talk” (đấu khẩu) này đã góp phần đẩy trận đấu lên thành sự kiện toàn cầu, không chỉ giữa hai võ sĩ, mà còn giữa hai thế giới, boxing truyền thống và thế hệ mới của giải trí kỹ thuật số.

⚖️ Chênh lệch khổng lồ và cơ hội khó tin

Khi thua Dubois, Joshua nặng 252,5 pound (114,5 kg), trong khi Jake khi đấu Tyson chỉ đạt 227,2 pound (103 kg) và thậm chí rơi xuống 199,4 pound (90,4 kg) ở trận gặp Julio Cesar Chavez Jr. Nếu muốn sống sót trước những cú đấm “nặng như búa tạ” của Joshua, Paul sẽ phải tăng cơ thần tốc trong vài tuần tới.

Dù chênh lệch lớn, trận đấu này vẫn được các nhà tổ chức “chốt kèo” vì hiệu ứng truyền thông quá lớn. Eddie Hearn, người đại diện của Joshua, thừa nhận: “Nếu Joshua thượng đài năm nay, có lẽ chẳng ai quan tâm trừ khi đó là Jake Paul. Và giờ thì đúng vậy, anh ấy sẽ lên sàn chính”.

Còn Nakisa Bidarian, đối tác kinh doanh của Paul, cho rằng đây là “cuộc thử nghiệm mạo hiểm nhưng hấp dẫn”: “Joshua là tay đấm hạng nặng thực thụ, có cú đấm hủy diệt. Tôi muốn Jake có thêm thời gian chuẩn bị, nhưng cơ hội thế này, nếu không nắm, sẽ chẳng bao giờ trở lại”.

Khi cả làng boxing đang chờ đợi tin tức về Fury, Usyk hay Dubois, thì chính Jake Paul, “võ sĩ YouTube” lại khiến khán giả háo hức hơn bao giờ hết.