Trần Văn Thảo trở lại, so tài cao thủ Thái Lan tại sự kiện boxing quốc tế

🥊 Trần Văn Thảo so tài cao thủ Thái Lan

Màn so tài của Trần Văn Thảo và Kwanchai Pliankhunthod ở hạng cân 56kg là một trong những trận đấu tâm điểm của sự kiện boxing quốc tế mang tên Ho Tram Legendary diễn ra vào ngày 15/11 tới đây tại tại khu nghỉ dưỡng cao cấp The Grand Ho Tram, xã Hồ Tràm (TP.HCM).

Trần Văn Thảo trở lại với màn so tài Kwanchai Pliankhunthod

Văn Thảo là tay đấm lừng danh của boxing Việt Nam với rất nhiều thành tích vang dội, nổi bật phải kể đến chức vô địch WBC châu Á (2017), IBA thế giới (2022) và WBO Global (2024). Anh cũng đang sở hữu thông số ấn tượng với 18 chiến thắng (10 trận thắng bằng knock-out) chỉ sau 20 lần thượng đài chuyên nghiệp.

Đối thủ của Văn Thảo tới đây sẽ là Kwanchai Pliankhunthod, nam võ sĩ 23 tuổi được xem là tài năng sáng giá của võ thuật Thái Lan với lối đánh máu lửa, quyết liệt. Tuy chỉ mới có 6 chiến thắng sau 17 lần lên sàn nhưng cả 6 chiến thắng của Kwanchai Pliankhunthod đều bằng knock-out. Chắc chắn đây sẽ là thử thách không nhỏ cho Văn Thảo, võ sĩ năm nay đã 33 tuổi.

Ở trận đấu gần nhất hồi đầu tháng 6 năm nay, Văn Thảo đã để thua điểm sau 10 hiệp đấu trước Tomoya Tsuboi, qua đó không thể tước đai chiếc đai vô địch WBO Asia Pacific danh giá từ chính đối thủ ngay tại Nhật Bản. Trận đấu trước Kwanchai Pliankhunthod sẽ đánh dấu sự trở lại của Văn Thảo sau 5 tháng.

🔥 Minh Quân đấu võ sĩ Trung Quốc, hai nữ võ sĩ tranh đai

Ho Tram Legendary có 7 cặp đấu, quy tụ 14 võ sĩ đến từ nhiều quốc gia có nền boxing phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Úc…Đây là sự kiện được Cocky Buffalo, Liên đoàn Quyền Anh Thành Phố Hồ Chí Minh (HBF), Tổ chức Quyền Anh Thế giới (WBO) và The Grand Ho Tram phối hợp tổ chức.

3 võ sĩ Việt Nam thượng đài tại Ho Tram Legendary

Đặc biệt, toàn bộ các trận đấu tại Ho Tram Legendary đều được ghi nhận thành tích và xếp hạng trên hệ thống BoxRec.com, đảm bảo giá trị chuyên môn, minh bạch về thành tích và đóng góp trực tiếp vào thứ hạng của võ sĩ trên bản đồ boxing thế giới.

Chủ nhà Việt Nam có sự góp mặt của 3 võ sĩ. Ngoài Trần Văn Thảo, một màn so tài đặc sắc khác của đại diện Việt Nam là trận đấu giữa Phan Minh Quân và võ sĩ người Trung Quốc Balihenbieke ở hạng cân 64kg.

Tuy chưa có nhiều thành tích chuyên nghiệp, Minh Quân từng gây sốc khi hạ knock-out nhà cựu vô địch châu Á - Thái Bình Dương Mark John Yap cũng tại một sự kiện được Cocky Buffalo tổ chức vào cuối năm 2022. Trong khi đó, Balihenbieke là tay đấm hàng đầu của Trung Quốc ở hạng cân này, đang giữ chuỗi 4 trận toàn thắng (3 thắng bằng knock-out).

Ở trận đấu tâm điểm, hai nữ võ sĩ kỳ cựu là Pei Yi Wu và Pam Mccleliand sẽ tranh đai WBO Asia Pacific Title. Pei Yi Wu là nữ võ sĩ số 1 của Đài Bắc Trung Hoa còn Pam Mccleliand cũng là tay đấm top đầu của Úc ở hạng cân Featherweight (57,2kg).

Trong trận mở màn, Nguyễn Phi Khoa đối đầu Oh Junseok (Hàn Quốc) ở hạng cân 62kg. Tay đấm 19 tuổi của lò Cocky Buffalo là Lee Ju Young (Hàn Quốc) so tài Du Yuxin (Trung Quốc) ở hạng cân 59kg. Ở 2 cặp trận còn lại, Im Su Hyun (Hàn Quốc) gặp Kuo Kai Chi (Đài Bắc Trung Hoa) còn Park Junhyuk (Hàn Quốc) đối đầu Wang Fuwei.