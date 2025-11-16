Trần Văn Thảo hạ knock-out võ sĩ Thái Lan tại sự kiện boxing danh giá

🥊💥 Văn Thảo hạ knock-out võ sĩ Thái Lan

Màn so tài giữa Trần Văn Thảo và tay đấm người Thái Lan Kwanchai Pliankhunthod ở hạng cân 56kg là trận đấu được quan tâm bậc nhất của sự kiện boxing Ho Tram Legendary diễn ra tối ngày 15/11 tại The Grand Ho Tram (xã Hồ Tràm, TP.HCM). Trận đấu diễn ra trong 8 hiệp, mỗi hiệp 3 phút.

Văn Thảo hạ đo ván Kwanchai Pliankhunthod ở đầu hiệp 4

Sở hữu sức trẻ, những cú ra đòn tốc độ và khả năng di chuyển nhanh nhẹn, tay đấm 23 tuổi người Thái Lan phần nào tạo ra chút bất ngờ cho Văn Thảo ở đầu trận đấu. Càng thi đấu, kinh nghiệm và bản lĩnh của võ sĩ từng giành đai WBC châu Á 2017, IBA thế giới 2022 và WBO Global 2024 dần lên tiếng.

Văn Thảo giữ thế chủ động, dần dồn ép và tung ra nhiều đòn chính xác vượt trội hơn, đặc biệt là những combo đòn body shot vào phần bụng, sườn của đối thủ. Ngay đầu hiệp 4, Văn Thảo 2 lần đánh Kwanchai Pliankhunthod ngã ra sàn. Võ sĩ người Thái Lan không thể tiếp tục thi đấu, qua đó trận đấu kết thúc khi hiệp thứ 4 diễn ra chưa đầy 1 phút. Đây là chiến thắng chuyên nghiệp thứ 19 và là chiến thắng bằng knock-out thứ 11 trong sự nghiệp của Trần Văn Thảo.

🥇🛡️ Pei Yi Wu kịch tính bảo vệ đai

Ở trận đấu tâm điểm của sự kiện, võ sĩ số 1 của Đài Bắc Trung Hoa ở hạng cân 57,2kg Pei Yi Wu (29 tuổi), một trong những tay đấm nữ đáng gờm nhất châu Á hiện nay có màn bảo vệ đai WBO Asia Pacific Title đầy kịch tính trước nữ võ sĩ dày dặn có bảng thành tích đồ sộ người Úc Pam Mccleliand (43 tuổi).

Trong 3 hiệp đầu, Pei Yi Wu trình diễn lối đánh tấn công như vũ bão đã trở thành thương hiệu. Dù có sải tay tốt, Pam Mccleliand vẫn rất khó khăn để có thể đổi đòn với nhà đương kim vô địch.

Sự kinh nghiệm của Pam Mccleliand được thể hiện khi cô thay đổi chiến thuật, sử dụng các pha tỉa đòn nhanh trước khi áp sát, khóa chặt các tình huống tấn công của Pei Yi Wu. Chiến thuật tốt của võ sĩ người Úc kèm việc thể lực của Pei Yi Wu dần suy giảm, trận đấu quay về thế giằng co hấp dẫn cho đến hết giờ.

Chung cuộc sau 8 hiệp đấu, Pei Yi Wu có được chiến thắng tính điểm không đồng thuận, qua đó thành công bảo vệ đai vô địch.

📊✔️ Nguyễn Phi Khoa ra mắt ấn tượng

Ở trận đấu mở màn, Nguyễn Phi Khoa dù có lần đầu ra mắt đấu trường chuyên nghiệp đã làm tất cả khán giả phải bất ngờ với lối đánh đa dạng, chuẩn mực để áp đảo Oh Jun Seok (Hàn Quốc) tại hạng cân 62kg trong cả 4 hiệp đấu, qua đó thắng điểm đồng thuận.

Một số kết quả khác, Im Su Hyun (Hàn Quốc) thắng điểm trước Kuo Kai Chi khiến võ sĩ người Đài Bắc Trung Hoa có trận thua đầu tiên trong sự nghiệp. Wang Fuwei (Trung Quốc) thắng knock-out kỹ thuật trước Park Jun Hyuk trong hiệp đấu thứ 4. Du Yuxin (Trung Quốc) thắng knock-out kỹ thuật trước Lee Ju Young (Hàn Quốc) và Phan Minh Quân thua điểm trước võ sĩ đang có chuỗi toàn thắng người Trung Quốc Balihenbieke.

Sự kiện Ho Tram Legendary được Liên đoàn Quyền Anh TP.HCM (HBF), Tổ chức Quyền Anh Thế giới (WBO) và Cocky Buffalo phối hợp tổ chức. Đặc biệt, tất cả kết quả của sự kiện đều được ghi nhận thành tích và xếp hạng trên hệ thống BoxRec.com, qua đó đóng góp trực tiếp vào thứ hạng của võ sĩ trên bản đồ boxing thế giới.