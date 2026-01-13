Trực tiếp bóng đá U23 Iran - U23 Lebanon: Chiến đấu vì tấm vé cuối (U23 châu Á)
(18h30, 13/01)(Bảng C U23 châu Á) Trong thế chân tường, U23 Iran buộc phải đánh bại U23 Lebanon và chờ đợi may mắn để lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết, trong khi đối thủ đã chính thức bị loại.
U23 Châu Á | 18h30, 13/01 | Al-Shabab Club Stadium
M. Khalifeh
D. Iri
M. Zare
A. Razzaghinia
R. Ghandipour
P. Latififar
Y. Rostami
M. Hosseinnejad
M. Mahdavi
F. Jafari
F. Moamelehgari
Anthony Maassry
Ali Alrida Ismail
Jad Smaira
Hasan Farhat
Mohammad Safwan
Ali El Fadl
Mohamad Sadek
Ali Kassas
Hassan Fouani
Danny Istambouli
Leonardo Farah Shahin
Cục diện bảng C đang đẩy U23 Iran vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Dù duy trì mạch bất bại và giữ sạch lưới trước hai "ông kẹ" là U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan, nhưng việc hàng công tịt ngòi khiến đại diện Tây Á chỉ có được 2 điểm.
Họ không còn quyền tự quyết và buộc phải thắng U23 Lebanon ở lượt trận cuối, đồng thời hy vọng trận đấu còn lại có kết quả có lợi. Điểm tựa lớn nhất của Iran lúc này là hệ thống phòng ngự kỷ luật, nhưng họ cần cải thiện khâu dứt điểm nếu không muốn sớm xách vali về nước.
Ở bên kia chiến tuyến, U23 Lebanon đã chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua. Tuy nhiên, họ để lại ấn tượng với lối chơi cống hiến, sẵn sàng đôi công và đã ghi được tới 4 bàn thắng vào lưới các đội bóng mạnh. Khi tâm lý đã được cởi bỏ, U23 Lebanon hứa hẹn sẽ chơi một trận cầu mở và không toan tính.
Dẫu vậy, sự non nớt và hàng thủ lỏng lẻo của Lebanon chính là cơ hội để các chân sút Iran giải tỏa cơn khát bàn thắng. Với đẳng cấp vượt trội và động lực sinh tồn mạnh mẽ, U23 Iran nhiều khả năng sẽ dồn ép đối thủ ngay từ đầu để tìm kiếm chiến thắng cách biệt.
