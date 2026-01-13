Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Hàn Quốc: Sinh tử chiến bảng "tử thần" (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 18H30, 13/01 | Prince Faisal bin Fahd Stadium U23 Uzbekistan 0 - 0 U23 Hàn Quốc (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc U23 Hàn Quốc Điểm Rostamov Khamidov Murtazaev Khayrullaec Karimov Bakharomov Khayrullaev Rajabaliev Tulkunbekov Saidrunullaev Khaydarov Điểm Hong Sung Min Lee Geon Hee Lee Hyun Yong Shin Min Ha Bae Hun Seo Jeong Jae Sang Kim Han Seo Lee Chan Wook Kang Seong Jin Ji Hoon Jeong Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Uzbekistan U23 Uzbekistan U23 Hàn Quốc Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Rostamov, Khamidov, Murtazaev, Khayrullaec, Karimov, Bakharomov, Khayrullaev, Rajabaliev, Tulkunbekov, Saidrunullaev, Khaydarov Hong Sung Min, Lee Geon Hee, Lee Hyun Yong, Shin Min Ha, Bae Hun Seo, Jeong Jae Sang, Kim Han Seo, Lee Chan Wook, Kang Seong Jin, Ji Hoon Jeong

Bảng C đang chứng minh sự khắc nghiệt khi vé đi tiếp chỉ được định đoạt ở lượt đấu cuối. U23 Hàn Quốc đang nắm chút lợi thế về hiệu số, chỉ cần một kết quả hòa là chắc suất vào tứ kết. Ngược lại, U23 Uzbekistan chịu áp lực lớn hơn khi buộc phải thắng để tự quyết số phận. Nếu họ hòa hoặc thua, trong khi U23 Iran thắng đậm Lebanon ở trận đấu cùng giờ, đại diện Trung Á sẽ đứng trước nguy cơ bị loại cay đắng.

Về tương quan lực lượng, cả hai là "kẻ tám lạng, người nửa cân". Cả Hàn Quốc và Uzbekistan đều có cùng kịch bản ở hai lượt đầu: thắng đậm Lebanon và hòa bế tắc trước Iran. Tuy nhiên, cách tiếp cận của họ trái ngược nhau. U23 Hàn Quốc liên tục xoay tua đội hình nhờ chiều sâu lực lượng tốt và vận hành trơn tru sơ đồ 4-4-2. Trong khi đó, U23 Uzbekistan ưu tiên sự ổn định nhân sự suốt giải đấu với sơ đồ 4-2-3-1 để tối ưu hóa sự kết dính.

Cuộc chiến then chốt sẽ nằm ở tuyến giữa, nơi bộ đôi Kim Han Seo - Lee Chan Wook (Hàn Quốc) đối đầu với sự cơ động của Bakharomov (Uzbekistan). Với tâm thế chỉ cần hòa, đội bóng xứ Kim chi nhiều khả năng sẽ chủ động chơi chậm, thiết lập thế trận phòng ngự phản công chặt chẽ. Sự thận trọng của cả hai bên có thể dẫn đến một trận cầu ít bàn thắng và ít tình huống cố định.

