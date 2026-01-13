Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

(18h30, 13/01)(Bảng C U23 châu Á) Cuộc đối đầu giữa hai ứng viên vô địch mang tính chất sống còn, khi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến một trong hai phải xách vali về nước sớm.

U23 Châu Á | 18H30, 13/01 | Prince Faisal bin Fahd Stadium

U23 Uzbekistan
Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Hàn Quốc: Sinh tử chiến bảng "tử thần" (U23 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Hàn Quốc: Sinh tử chiến bảng "tử thần" (U23 châu Á) - 1
U23 Hàn Quốc
(H1: 0-0)
Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Hàn Quốc: Sinh tử chiến bảng "tử thần" (U23 châu Á) - 1
Rostamov, Khamidov, Murtazaev, Khayrullaec, Karimov, Bakharomov, Khayrullaev, Rajabaliev, Tulkunbekov, Saidrunullaev, Khaydarov
Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Hàn Quốc: Sinh tử chiến bảng "tử thần" (U23 châu Á) - 1
Hong Sung Min, Lee Geon Hee, Lee Hyun Yong, Shin Min Ha, Bae Hun Seo, Jeong Jae Sang, Kim Han Seo, Lee Chan Wook, Kang Seong Jin, Ji Hoon Jeong

Bảng C đang chứng minh sự khắc nghiệt khi vé đi tiếp chỉ được định đoạt ở lượt đấu cuối. U23 Hàn Quốc đang nắm chút lợi thế về hiệu số, chỉ cần một kết quả hòa là chắc suất vào tứ kết. Ngược lại, U23 Uzbekistan chịu áp lực lớn hơn khi buộc phải thắng để tự quyết số phận. Nếu họ hòa hoặc thua, trong khi U23 Iran thắng đậm Lebanon ở trận đấu cùng giờ, đại diện Trung Á sẽ đứng trước nguy cơ bị loại cay đắng.

Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Hàn Quốc: Sinh tử chiến bảng "tử thần" (U23 châu Á) - 1

Về tương quan lực lượng, cả hai là "kẻ tám lạng, người nửa cân". Cả Hàn Quốc và Uzbekistan đều có cùng kịch bản ở hai lượt đầu: thắng đậm Lebanon và hòa bế tắc trước Iran. Tuy nhiên, cách tiếp cận của họ trái ngược nhau. U23 Hàn Quốc liên tục xoay tua đội hình nhờ chiều sâu lực lượng tốt và vận hành trơn tru sơ đồ 4-4-2. Trong khi đó, U23 Uzbekistan ưu tiên sự ổn định nhân sự suốt giải đấu với sơ đồ 4-2-3-1 để tối ưu hóa sự kết dính.

Cuộc chiến then chốt sẽ nằm ở tuyến giữa, nơi bộ đôi Kim Han Seo - Lee Chan Wook (Hàn Quốc) đối đầu với sự cơ động của Bakharomov (Uzbekistan). Với tâm thế chỉ cần hòa, đội bóng xứ Kim chi nhiều khả năng sẽ chủ động chơi chậm, thiết lập thế trận phòng ngự phản công chặt chẽ. Sự thận trọng của cả hai bên có thể dẫn đến một trận cầu ít bàn thắng và ít tình huống cố định.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

