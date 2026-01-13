Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: Hưng phấn sau chiến thắng 10-1 (League Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Newcastle United Manchester City

(3h, 14/1, lượt đi bán kết League Cup) Đây sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân, Eddie Howe và Pep Guardiola.

League Cup | 3h, 14/1 | St James Park

Newcastle
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: Hưng phấn sau chiến thắng 10-1 (League Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: Hưng phấn sau chiến thắng 10-1 (League Cup) - 1
Man City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: Hưng phấn sau chiến thắng 10-1 (League Cup) - 1
Ramsdale, Miley, Thiaw, Botman, Hall, Tonali, Guimaraes, Gordon, Woltemade, Barnes, Wissa
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: Hưng phấn sau chiến thắng 10-1 (League Cup) - 1
Trafford, Nunes, Khusanov, Alleyne, O'Reilly, Gonzalez, Cherki, Foden, Reijnders, Doku, Haaland

Phong độ của hai đội

Newcastle bước vào trận bán kết này với phong độ rất tốt, giành được 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong 4 trận gần nhất, bao gồm cả chiến thắng 7-6 trên chấm phạt đền trước Bournemouth ở vòng 3 FA Cup cuối tuần trước. Tính xa hơn, Chích chòe cũng chỉ thua 1/12 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Ở bên kia chiến tuyến, Man City cũng đang có chuỗi kết quả tuyệt vời trước trận lượt đi này, khi bất bại 12 trận gần nhất với 9 chiến thắng và 3 trận hòa, bao gồm cả chiến thắng hủy diệt 10-1 trước Exeter City trong trận đấu gần đây nhất tại FA Cup. 

Newcastle nổi trội hơn về thành tích đối đầu gần đây

Newcastle có thành tích gần đây khá ấn tượng trước Man City: thắng 2, hòa 1 và thua 1 trong 4 lần tiếp đón The Citizens. Đồng thời họ cũng đã đánh bại Man City trong cả hai lần gặp nhau gần nhất tại Cúp Liên đoàn Anh. 

Video bóng đá Arsenal - Crystal Palace: Luân lưu định đoạt, hẹn đấu Chelsea (League Cup)
Video bóng đá Arsenal - Crystal Palace: Luân lưu định đoạt, hẹn đấu Chelsea (League Cup)

(Tứ kết League Cup) Arsenal và Crystal Palace trải qua trận đấu vô cùng căng thẳng và cần tới loạt luân lưu để xác định đội đi tiếp.

Bấm xem >>

-13/01/2026 18:07 PM (GMT+7)
