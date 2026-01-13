Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: Hưng phấn sau chiến thắng 10-1 (League Cup)

League Cup | 3h, 14/1 | St James Park Newcastle 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Newcastle vs Man City Man City Điểm Ramsdale Miley Thiaw Botman Hall Tonali Guimaraes Gordon Woltemade Barnes Wissa Điểm Trafford Nunes Khusanov Alleyne O'Reilly Gonzalez Cherki Foden Reijnders Doku Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Newcastle Newcastle Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Ramsdale, Miley, Thiaw, Botman, Hall, Tonali, Guimaraes, Gordon, Woltemade, Barnes, Wissa Trafford, Nunes, Khusanov, Alleyne, O'Reilly, Gonzalez, Cherki, Foden, Reijnders, Doku, Haaland

Phong độ của hai đội

Newcastle bước vào trận bán kết này với phong độ rất tốt, giành được 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong 4 trận gần nhất, bao gồm cả chiến thắng 7-6 trên chấm phạt đền trước Bournemouth ở vòng 3 FA Cup cuối tuần trước. Tính xa hơn, Chích chòe cũng chỉ thua 1/12 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Ở bên kia chiến tuyến, Man City cũng đang có chuỗi kết quả tuyệt vời trước trận lượt đi này, khi bất bại 12 trận gần nhất với 9 chiến thắng và 3 trận hòa, bao gồm cả chiến thắng hủy diệt 10-1 trước Exeter City trong trận đấu gần đây nhất tại FA Cup.

Newcastle nổi trội hơn về thành tích đối đầu gần đây

Newcastle có thành tích gần đây khá ấn tượng trước Man City: thắng 2, hòa 1 và thua 1 trong 4 lần tiếp đón The Citizens. Đồng thời họ cũng đã đánh bại Man City trong cả hai lần gặp nhau gần nhất tại Cúp Liên đoàn Anh.