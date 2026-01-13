Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: Hưng phấn sau chiến thắng 10-1 (League Cup)
(3h, 14/1, lượt đi bán kết League Cup) Đây sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân, Eddie Howe và Pep Guardiola.
League Cup | 3h, 14/1 | St James Park
Điểm
Ramsdale
Miley
Thiaw
Botman
Hall
Tonali
Guimaraes
Gordon
Woltemade
Barnes
Wissa
Điểm
Trafford
Nunes
Khusanov
Alleyne
O'Reilly
Gonzalez
Cherki
Foden
Reijnders
Doku
Haaland
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Phong độ của hai đội
Newcastle bước vào trận bán kết này với phong độ rất tốt, giành được 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong 4 trận gần nhất, bao gồm cả chiến thắng 7-6 trên chấm phạt đền trước Bournemouth ở vòng 3 FA Cup cuối tuần trước. Tính xa hơn, Chích chòe cũng chỉ thua 1/12 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
Ở bên kia chiến tuyến, Man City cũng đang có chuỗi kết quả tuyệt vời trước trận lượt đi này, khi bất bại 12 trận gần nhất với 9 chiến thắng và 3 trận hòa, bao gồm cả chiến thắng hủy diệt 10-1 trước Exeter City trong trận đấu gần đây nhất tại FA Cup.
Newcastle nổi trội hơn về thành tích đối đầu gần đây
Newcastle có thành tích gần đây khá ấn tượng trước Man City: thắng 2, hòa 1 và thua 1 trong 4 lần tiếp đón The Citizens. Đồng thời họ cũng đã đánh bại Man City trong cả hai lần gặp nhau gần nhất tại Cúp Liên đoàn Anh.
(Tứ kết League Cup) Arsenal và Crystal Palace trải qua trận đấu vô cùng căng thẳng và cần tới loạt luân lưu để xác định đội đi tiếp.
