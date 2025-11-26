2 nhà vô địch hạng nặng Joshua & Usyk chung tay đối phó "võ sĩ Youtube" Jake Paul

Jake Paul, chàng võ sĩ Youtube từng khiến thế giới boxing chấn động khi đánh bại Mike Tyson trong trận đấu biểu diễn giờ đây đang chạm tới đỉnh cao của môn thể thao quyền Anh. Từ một tay ngang chuyển sang boxing chuyên nghiệp, Jake Paul nổi tiếng nhờ truyền thông và được giới chuyên môn nhìn nhận với những bước tiến đáng kinh ngạc. Trận đấu tiếp theo với Anthony Joshua, cựu vô địch hạng nặng thế giới, là minh chứng rõ nét về trình độ của Jake.

Joshua (bên trái) là đối thủ lớn nhất sự nghiệp của Jake Paul (bên phải), người từng đánh bại Tyson

Jake Paul, tay ngang nhưng không thể xem thường

Chỉ vài năm trước, ít ai tưởng tượng một chàng Youtuber như Jake Paul có thể đứng ngang hàng với những huyền thoại quyền anh. Nhưng sau trận đấu biểu diễn thắng Mike Tyson, danh tiếng và sức mạnh của anh trở nên không thể phủ nhận.

Giờ đây, khi Joshua chuẩn bị bước vào trận so găng ngày 19/12 tại Miami, Paul phải đối đầu với một cựu vô địch và đối diện với “cả đội quân” hậu thuẫn hạng nặng của Joshua, bao gồm nhà đương kim vô địch tuyệt đối Oleksandr Usyk.

Anthony Joshua và ê-kíp “siêu khủng”

Sau thất bại trước Daniel Dubois hơn 1 năm trước, Joshua đã chia tay huấn luyện viên Ben Davison và tìm hướng đi mới. Thông tin mới nhất cho thấy Joshua sẽ tập luyện với ê-kíp của Usyk, bao gồm huấn luyện viên trưởng, trợ lý và các chuyên gia thể lực hàng đầu.

Mặc dù Usyk không trực tiếp đứng “góc đài” trong trận này, việc Joshua được rèn luyện bởi đội ngũ của nhà vô địch tuyệt đối hạng nặng Ukraine là tín hiệu anh đang chuẩn bị cho một phiên bản tốt nhất của chính mình trước Paul.

Joshua chia sẻ: “Tôi đã tập luyện ở Tây Ban Nha cùng ê-kíp của Usyk. Họ là những người giỏi nhất thế giới, việc tham gia cùng họ là bước đi quan trọng để chuẩn bị cho trận đấu tới”.

Đội của Usyk (bên phải) sẽ trực tiếp huấn luyện Joshua (bên trái)

Nhưng dù Joshua có chuẩn bị đến đâu, Jake Paul vẫn tỏ ra tự tin: “Anh ấy đang tập luyện cùng những người giỏi nhất thế giới. Nhưng đừng quên, tôi đã từng hạ Tyson. Tôi sẽ không ngại bất cứ ai. Đây là bước đệm để tôi hướng tới trận đấu với Tyson Fury vào năm sau”.

Trận đấu 8 hiệp được chờ đợi

Trận so găng giữa Joshua và Jake Paul dự kiến diễn ra ngày 19/12, sẽ kéo dài 8 hiệp, mỗi hiệp 3 phút, với găng tay tiêu chuẩn. Đây là màn trở lại võ đài của Joshua sau 15 tháng vắng bóng. Dù có ê-kíp “siêu khủng” hỗ trợ, Joshua sẽ phải đối mặt với tốc độ, phản xạ và chiến thuật linh hoạt của Jake Paul, những yếu tố đã giúp anh từng làm nên lịch sử khi hạ Tyson.

Jake Paul giờ đây cho thấy anh còn là hiện tượng, sự chuẩn bị, trí tuệ chiến thuật và bản lĩnh cá nhân có thể vượt qua danh tiếng hay truyền thống.

Jake Paul từ một Youtuber trở thành hiện tượng boxing toàn cầu, giờ đây đứng trước Joshua, một cựu vô địch hạng nặng với lợi thế tinh thần và thể hình. Jake cần phải tập luyện thực sự nếu muốn chống lại Joshua và phía sau là đội ngũ huấn luyện của Usyk.