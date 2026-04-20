Ronaldo thăng hoa giúp Al Nassr thắng 18 trận liên tiếp, sáng cửa đoạt cú đúp

Màn trình diễn ấn tượng của Ronaldo đã góp phần giúp Al Nassr giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Al Wasl ở tứ kết AFC Champions League Two. Tiền đạo người Bồ Đào Nha mở tỷ số với tình huống chọn vị trí và dứt điểm chuẩn xác.

Al Nassr tiến tới bán kết sân chơi này và sẽ chạm trán Al Ahli Doha (23h, 22/4). Đối thủ ấy không quá khó để đối phó với Ronaldo và các đồng đội nên họ có cơ hội lớn để tiến tới chung kết để chạm trán Gamba Osaka.

Khó để ngăn cản Ronaldo ở thời điểm hiện tại

Trên thực tế, Gamba Osaka cũng chẳng phải thế lực lớn tại châu Á. Trong khi đó, Al Nassr hiện duy trì phong độ rất cao khi đã thắng 18 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Chính vì vậy, giới chuyên môn đánh giá cửa vô địch AFC Champions League Two của Al Nassr rất cao.

Ronaldo và các đồng đội không chỉ mơ chinh phục AFC Champions League Two. Họ còn có thời cơ lớn để xưng vương tại đấu trường Saudi Pro League. Hiện Al Nassr vẫn vững chắc ở ngôi đầu trên bảng xếp hạng khi nắm trong tay 76 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Al Hilal tới 8 điểm và đá nhiều hơn đối thủ đó 1 trận.

Từ ngày tới Al Nassr, Ronaldo không có được danh hiệu chính thức nào dù anh luôn duy trì phong độ ghi bàn ổn định. Nhưng mùa bóng 2025/26 có thể trở thành thời điểm lịch sử của CR7 bởi cú đúp danh hiệu hoàn toàn nằm trong tầm tay của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Sau khi mùa bóng hiện tại khép lại, Ronaldo sẽ cùng ĐT Bồ Đào Nha chinh chiến ở World Cup 2026. Nếu có thể chạy đà trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng 2 chức vô địch, CR7 sẽ được tiếp thêm nhiều tinh thần để tỏa sáng ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.