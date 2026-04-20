Real quá nhiều cái "tôi" lớn: Ông trùm Perez hoảng loạn, ra quyết định khó hiểu

Real hoảng loạn vì quá nhiều cái "tôi" lớn

Real Madrid hiện không chỉ đối mặt với vấn đề thành tích khi trắng tay 2 mùa liên tiếp, mà còn rơi vào khủng hoảng sâu sắc về mặt tổ chức. Chủ tịch Florentino Perez có thể thừa nhận khó khăn ở khía cạnh danh hiệu, nhưng với người hâm mộ, vấn đề lớn hơn nằm ở sự rối loạn trong cách vận hành đội bóng.

Chủ tịch Perez gặp khó khăn trong việc vận hành "bộ máy" Real

Sự ra đi của những thủ lĩnh kỳ cựu như Luka Modric, Toni Kroos hay Nacho Fernandez đã để lại khoảng trống lớn trong phòng thay đồ. Những cầu thủ hiện tại không còn đủ khả năng dẫn dắt tập thể, kiểm soát cái tôi cá nhân hay bù đắp những thiếu sót trong công tác xây dựng đội hình mà ban lãnh đạo gây ra.

Trước mắt, nhiều khả năng HLV trưởng Alvaro Arbeloa khó trụ lại sau mùa giải 2025/26. Dù vậy, nếu người thay thế Arbeloa không đủ năng lực và không thể kiểm soát những cá tính lớn, Real Madrid có thể rơi vào giai đoạn khủng hoảng như trước khi Zinedine Zidane trở lại cứu vãn tình hình năm 2019.

Hiện tại, Real Madrid sở hữu quá nhiều cầu thủ tấn công có cái "tôi" lớn, trong khi tuyến giữa và hàng phòng ngự lại thiếu chất lượng. Đội bóng cũng đánh mất khả năng kiểm soát trận đấu. Nếu những trụ cột ở tuyến giữa hoặc hàng thủ dính chấn thương, hệ thống của họ có thể sụp đổ nhanh chóng.

Điều đáng nói là thay vì giải quyết các vấn đề cốt lõi, Real Madrid lại đang có xu hướng đưa ra những quyết định gây tranh cãi. Đội bóng vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào sự kết hợp không phù hợp giữa Vinicius Junior và một tiền đạo bị cho là ích kỷ – người mà họ lẽ ra không nên chiêu mộ từ PSG.

"Ông trùm" Perez ra quyết định ngỡ ngàng

Theo nguồn tin từ MARCA, Real Madrid đang lên kế hoạch giảm quy mô đội hình cho mùa giải 2026/27. Ban lãnh đạo cho rằng việc có quá nhiều cầu thủ cạnh tranh vị trí khiến nội bộ nảy sinh vấn đề tâm lý, nên muốn tinh gọn lực lượng.

Real sẽ tinh gọn đội hình từ mùa tới

Tuy nhiên, quan điểm này bị đánh giá là đi ngược lại truyền thống của đội bóng. Để cạnh tranh ở mọi đấu trường, một đội hình có chiều sâu là điều bắt buộc trong bóng đá hiện đại. Chính những giai đoạn thành công rực rỡ trước đây của Real Madrid đều gắn liền với lực lượng dày và chất lượng, cùng tinh thần cạnh tranh lành mạnh thay vì cái tôi cá nhân quá lớn.

Chính sách nhân sự của đội bóng được cho là cần quay về nguyên tắc cũ: những cầu thủ trẻ không sẵn sàng cạnh tranh như Martin Odegaard từng thể hiện thì nên ra đi, bất kể tài năng ra sao. Tương tự, những cầu thủ lớn tuổi gây bất ổn vì đòi hỏi thời gian thi đấu dựa trên danh tiếng quá khứ cũng không nên được giữ lại. Ngay cả huyền thoại Iker Casillas trước đây cũng không phải ngoại lệ.

Nếu cần thanh lọc lực lượng, Real Madrid nên nhắm vào những trường hợp gây ảnh hưởng tiêu cực, thay vì loại bỏ những cầu thủ đang cạnh tranh lành mạnh và đóng góp tích cực cho đội bóng như Gonzalo Garcia hay Thiago Pitarch.