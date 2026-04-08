Nữ võ sĩ gặp sự cố với đồ lót, sắp thượng đài với "kiều nữ" boxing mặc bikini

Sàn boxing thế giới chuẩn bị chứng kiến một cặp đấu đặc biệt, khi Ebanie Bridges, “kiều nữ boxing bikini” đình đám chạm trán đối thủ cá tính Ebonie Cotton, người từng gây xôn xao vì sự cố trang phục ngay trên bàn cân.

Cuộc đối đầu này này thu hút sự chú ý bởi màu sắc cá tính rất riêng của hai nữ võ sĩ, những người đều bước vào boxing từ những ngã rẽ bất ngờ của cuộc đời.

Ebanie Bridges đã quá quen thuộc với những bộ bikini bắt mắt ở các buổi kiểm tra cân nặng

Hai hành trình khác biệt, cùng hội tụ trên võ đài

Bridges vốn nổi bật vì từng là cựu vô địch boxing và nhờ phong cách “cân ký bikini” táo bạo, giúp cô trở thành một trong những gương mặt hút truyền thông nhất làng quyền Anh nữ. Trước khi đến với boxing, Bridges từng là một vận động viên thể hình, sở hữu nền tảng thể lực ấn tượng.

Ở phía đối diện, Ebonie Cotton lại có xuất phát điểm hoàn toàn khác. Cô từng là vũ công, người mẫu, rong ruổi nhiều nơi trên thế giới trước khi bén duyên với boxing. Đáng chú ý, Cotton từng chia sẻ rằng chính quyền Anh đã “cứu cuộc đời” cô khỏi những khủng hoảng tinh thần.

“Tôi thực sự tin rằng boxing đã cứu tôi. Nó mang lại sự bình yên, mục tiêu và định hướng”, Cotton từng nói.

Sự cố “đỏ mặt” và cái duyên với truyền thông

Tên tuổi của Ebonie Cotton bất ngờ được chú ý mạnh mẽ sau một tình huống dở khóc dở cười trong buổi cân ký trước trận gặp Molly McCann. Khi bước lên bàn cân với bộ đồ lót màu cam, cô gặp sự cố trang phục khiến một phần nhạy cảm bị lộ, khiến đối thủ không khỏi bật cười.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, biến Cotton thành cái tên “gây tò mò” với người hâm mộ, dù theo cách không ai mong muốn.

Cotton (bên phải) từng gặp sự cố "đỏ mặt" trước trận đấu

Dẫu vậy, cô không để sự cố ảnh hưởng quá lâu. Năm 2025, Cotton chính thức chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp và có chiến thắng đầu tay trước Kira Carter, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp.

Bridges trở lại và khát khao chứng tỏ

Trong khi đó, Bridges cũng vừa trở lại sàn đấu sau quãng nghỉ để lập gia đình và sinh con. Dù màn tái xuất chưa đạt kết quả như kỳ vọng, nữ võ sĩ người Australia vẫn thể hiện quyết tâm lớn lao.

Cô thẳng thắn thừa nhận đã rất thất vọng sau trận đấu gần nhất: “Tôi đã khóc rất nhiều. Nghĩ về tất cả những hy sinh, thời gian xa con… Nếu chiến thắng, mọi thứ sẽ ý nghĩa hơn”.

Nhưng đúng với biệt danh “Blonde Bomber”, Bridges không cho phép mình dừng lại: “Tôi không chiến đấu để nhận giải tham dự. Tôi chiến đấu để chiến thắng. Nếu thất bại, tôi sẽ tiếp tục cho đến khi thành công”.

Màn chạm trán giữa hai cá tính mạnh, hai câu chuyện đời nhiều biến động, và cả hai đều hiểu rõ cách biến mình thành tâm điểm truyền thông.

Một bên là “nữ hoàng cân ký bikini”, bên kia là võ sĩ từng gây bão vì sự cố trang phục. Khi họ bước lên võ đài, sự chú ý chắc chắn không dừng lại ở những cú đấm. Trận đấu giữa Bridges và Cotton sẽ diễn ra ngày 18/4/2026 tại Rainton Meadows Arena (Anh), theo thể thức chuyên nghiệp gồm 6 hiệp.