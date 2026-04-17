Đỉnh cao MMA Việt Nam trở lại: "Kim mao sư vương" quyết lấy đai của Lê Văn Tuần

Tại Nhà thi đấu Tây Hồ tối 18/4, diễn ra sự kiện khai màn LION Championship 2026. Mùa giải năm nay, MMA Việt Nam như bước sang một giai đoạn khác, chuyên nghiệp hơn, đa dạng hơn và khốc liệt hơn bao giờ hết.

LION Championship 30 như điểm giao thoa giữa quá khứ bùng nổ của năm 2025 và tham vọng định hình vị thế MMA Việt trong khu vực.

Văn Tuần đang giữ đai hạng 56kg, anh phải cẩn trọng trước người đàn anh Trọng Kim

2025: Năm bản lề của MMA Việt Nam

Nếu cần chọn một cột mốc để nói về sự trưởng thành, thì năm 2025 chính là câu trả lời.

LION Championship đã làm điều mà nhiều giải đấu trong khu vực chưa dám thử, đổi mới toàn diện thể thức thi đấu. Từ striking (đánh đứng), ground fight (địa chiến) cho tới duo (2vs2) và gauntlet (luân chiến), MMA Việt không còn bị bó hẹp trong lồng sắt truyền thống.

Đó là bước đi mang tính “bản sắc hóa”, nơi võ thuật tổng hợp đang sao chép những cái hay từ UFC, và dần trở thành phiên bản mang màu sắc riêng của Việt Nam.

Song song với đó là cú hích quốc tế. Quàng Văn Minh giành tấm HCV SEA Games lịch sử ở hạng 65kg. Trần Ngọc Lượng tiếp bước với HCV hạng dưới 60kg.

Khi LION bước vào mùa giải mới

Mùa giải 2026 mở màn với LC30, và ngay từ sự kiện đầu tiên, ban tổ chức đã tung ra một “main event” đủ sức kéo khán giả tới kín nhà thi đấu. Tâm điểm không ai khác ngoài nhà vô địch hạng 56kg Lê Văn Tuần.

Sinh năm 1994, Văn Tuần là mẫu võ sĩ của MMA hiện đại, tốc độ cao, ra đòn gọn, và đặc biệt là khả năng kết thúc trận đấu lạnh lùng. Cú knock-out trước cựu vương Phạm Văn Nam tại LC23 đã mang về chiếc đai, và từng đưa anh lên top bảng xếp hạng pound-for-pound của giải. Nhưng lần bảo vệ đai đầu tiên luôn là thử thách khó nhất.

“Kim mao sư vương” và canh bạc cuối cùng

Đối diện Văn Tuần là một cái tên mang màu sắc hoàn toàn khác, Trần Trọng Kim. 38 tuổi, không còn ở đỉnh cao thể lực, nhưng Trọng Kim lại sở hữu thứ mà nhiều võ sĩ trẻ thiếu đó là kinh nghiệm và sự lì lợm.

Trọng Kim (quần xanh) có cơ hội giữ đai nếu đánh bại Văn Tuần vào 18/4

Trong năm 2025, anh lần lượt đánh bại ba đối thủ trẻ để giành quyền tranh đai. Không ồn ào, không truyền thông rầm rộ, nhưng từng bước tiến của anh đều chắc chắn, như một con thú già đang chờ thời cơ.

Biệt danh “Kim mao sư vương” không chỉ là cách gọi vui. Nó phản ánh phong cách thi đấu của Trọng Kim: Chậm rãi, nhưng nguy hiểm, không quá bùng nổ, nhưng cực kỳ khó bị khuất phục.

Nếu Văn Tuần thắng, anh sẽ củng cố vị thế thống trị. Nếu Trọng Kim thắng, đó có thể là một trong những câu chuyện “lão tướng lên ngôi” hiếm hoi nhất của MMA Việt.

Những trận đấu khác không thể bỏ qua

Dù main event đủ sức “gánh” cả sự kiện, LC30 không phải là một đêm của riêng hai người.

Hạng 65kg chứng kiến màn so tài đáng chú ý giữa Harry Smith và Nguyễn Trung Hải.

Một bên là võ sĩ Scotland giàu kinh nghiệm, một bên là tài năng trẻ Việt Nam đang khát khao bứt phá. Đây là trận đấu mang tính “cửa ngõ”, người thắng sẽ tiến gần hơn tới cuộc đua tranh đai.

Ở các hạng cân khác, loạt cái tên quen thuộc cũng góp mặt:

- Trần Ngọc Lâm - Nguyễn Quốc Bảo, cuộc chạm trán của sức mạnh và sự lì đòn

- Âu Văn Hiển - Lê Công Nghị, màn đối đầu giữa nền tảng MMA và Muay

Lê Hoàng Đức - Trịnh Thành Công, trận “sàng lọc” cho cuộc đua tranh đai hạng 52kg