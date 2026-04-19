Cao thủ muay Việt Nam từng vô địch thế giới ra đòn bất ngờ, đối thủ xin thua

Lion Championship 30 diễn ra tối 18/4 chào đón sự xuất hiện của Lê Hoàng Đức - cựu vô địch muay Thái (hệ nghiệp dư) thế giới và từng 13 năm không có đối thủ ở hạng cân 48 kg. Võ sĩ 35 tuổi gây bất ngờ trên sàn đấu võ thuật tổng hợp (MMA) khi giành chiến thắng trước Trịnh Thành Công không phải bằng những đòn đánh đứng (striking) sở trường trong trận đấu hạng cân 52 kg.

Lê Hoàng Đức (bên phải) đánh bại Trịnh Thành Công.

Sau giai đoạn thăm dò, Trịnh Thành Công - võ sĩ có sở trường wushu và kickboxing - tấn công trước bằng 2 đòn đá. Cú đá tầm cao của Trịnh Thành Công khiến Lê Hoàng Đức ngã xuống sàn đấu. Tay đấm trẻ thừa thắng xông lên với ý định rõ ràng là áp đảo đối thủ từ phía trên.

Tuy nhiên, Lê Hoàng Đức cho thấy giá trị của kinh nghiệm thi đấu cũng như sự chuẩn bị tốt về kỹ năng khi lên sàn võ thuật tổng hợp. Tượng đài muay Việt Nam không chỉ mạnh ở các đòn đấm, đá mà còn sẵn sàng sử dụng kỹ thuật khoá siết khi có cơ hội.

Trong khi đó, Trịnh Thành Công mất cảnh giác trong khoảnh khắc tưởng như chiếm ưu thế. Pha lao vào thiếu thận trọng của võ sĩ này tạo cơ hội cho Lê Hoàng Đức kết thúc trận đấu rất nhanh.

Lê Hoàng Đức từng vô địch muay thế giới.

Cựu vô địch muay thế giới bắt ngay chân trái của đối thủ và thực hiện đòn khoá, buộc Trịnh Thành Công phải đập tay xin thua. Đội ngũ y tế cũng lập tức được gọi lên sàn đấu để chăm sóc cho võ sĩ 18 tuổi.

Trận đấu thứ hai của hạng cân 52 kg - nội dung hoàn toàn mới của Lion Championship - cũng kết thúc bằng đòn khoá siết. Nguyễn Hữu Nghĩa nhanh chóng đánh bại Nguyễn Văn Thanh nhờ sở trường jiujitsu.

Ở trận đấu sau đó, đến lượt nhà vô địch muay châu Á là Lê Công Nghị thể hiện sức mạnh trước đàn em Âu Văn Hiển. Võ sĩ sinh năm 1994 không để đối thủ kéo vào thế địa chiến, khoá siết. Những pha đánh đứng hiệu quả của Lê Công Nghị khiến Âu Văn Hiến mất khả năng chống đỡ và trọng tài buộc phải can thiệp dừng trận đấu.