Lê Văn Tuần bẻ tay “Kim mao sư vương”, "Thánh cà khịa" thắng vang dội MMA Việt

Tối 18/4 tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội), LION Championship 30, sự kiện mở màn mùa giải MMA Việt Nam 2026 khép lại bằng màn trình diễn đẳng cấp của nhà vô địch hạng 56kg Lê Văn Tuần. Trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm Trần Trọng Kim, biệt danh “Kim mao sư vương”, Văn Tuần bảo vệ thành công đai và khẳng định vị thế thống trị bằng chiến thắng khóa siết thuyết phục.

Bẻ tay “lão tướng”, Văn Tuần khẳng định đẳng cấp

Trận tranh đai được chờ đợi nhất LC30 nhanh chóng diễn ra theo thế một chiều. Ngay từ hiệp 1, Lê Văn Tuần cho thấy sự vượt trội về tốc độ, khả năng đọc tình huống và kiểm soát khoảng cách. Mọi nỗ lực tấn công của Trần Trọng Kim đều bị hóa giải dễ dàng.

Dù “Kim mao sư vương” có thời điểm tung ra đòn khóa chân nguy hiểm, nhưng nhà đương kim vô địch vẫn bình tĩnh thoát hiểm. Bước sang hiệp 2, Văn Tuần gia tăng sức ép, liên tục dồn ép đối thủ vào thế chống đỡ.

Khoảnh khắc quyết định đến khi võ sĩ của C88 tung ra đòn armbar (bẻ tay) chuẩn xác. Không còn khả năng chống đỡ, Trần Trọng Kim buộc phải xin thua. Trận đấu khép lại với chiến thắng submission cho Văn Tuần, đồng thời được trao danh hiệu “Fight of the Night” (Trận đấu hay nhất đêm).

Đây là lần bảo vệ đai đầu tiên thành công của Lê Văn Tuần, và cũng là lời khẳng định sức mạnh tới các đối thủ đang nhăm nhe giành đai.

“Kim mao sư vương” gục ngã, cổ tích dang dở

Bước vào trận đấu ở tuổi 38, Trần Trọng Kim mang theo kỳ vọng về một cuộc lật đổ ngoạn mục. Với kinh nghiệm và sự lì lợm, anh từng được xem là “ẩn số” có thể gây bất ngờ.

Tuy nhiên, trước một đối thủ trẻ hơn, nhanh hơn và toàn diện hơn, “lão tướng” gần như không có nhiều cơ hội thể hiện. Những pha xử lý chắc chắn nhưng thiếu tốc độ khiến anh liên tục rơi vào thế bị động.

Giấc mơ “lão tướng lên ngôi” vì thế tạm khép lại, nhưng tinh thần thi đấu của Trọng Kim vẫn nhận được sự tôn trọng lớn từ khán giả.

Loạt trận chất lượng, LC30 bùng nổ từ đầu đến cuối

Không chỉ trận tranh đai, LION Championship 30 còn mang đến hàng loạt màn so tài hấp dẫn.

Ở hạng 60kg, Dư Văn Thuận có màn trở lại ấn tượng sau thời gian dài vắng bóng khi hạ Nguyễn Hợp Hải bằng knock-out kỹ thuật ở hiệp 2.

"Thánh cà khịa" Ngọc Lâm có chiến thắng dễ dàng hơn mong đợi

Trong khi đó, Trần Ngọc Lâm, mệnh danh “thánh cà khịa” của làng MMA giành chiến thắng trước Nguyễn Quốc Bảo sau khi đối thủ bị rách trán nghiêm trọng và không thể tiếp tục thi đấu.

Đáng chú ý, Lê Công Nghị có màn ra mắt LION Championship hoàn hảo khi thắng đo ván kĩ thuật Âu Văn Hiển, thể hiện bản lĩnh của một võ sĩ từng giành huy chương quốc tế ở Muay.

Ở các trận đấu khác, kỹ năng địa chiến tiếp tục lên ngôi khi Nguyễn Hữu Nghĩa và Lê Hoàng Đức đều giành chiến thắng chóng vánh bằng các đòn khóa siết ngay trong hiệp 1.

Sau LC30, Lê Văn Tuần củng cố vị thế số 1 tuyệt đối ở hạng cân 56kg. Với lối đánh hiện đại, hiệu quả và lạnh lùng, anh đang trở thành hình mẫu tiêu biểu của MMA Việt Nam.