6 tuổi đấu "sinh tử" với đàn tinh tinh, lớn lên là nhà vô địch đấu vật

Cuộc đời mở đầu với trận đấu không cân sức, nơi một đứa trẻ 6 tuổi phải đối diện với ranh giới sinh tử theo cách không ai có thể tưởng tượng. Câu chuyện của Dunia Sibomana-Rodriguez bắt đầu từ một ký ức ám ảnh như vậy.

Gương mặt của Dunia biến dạng sau vì bị tinh tinh tấn công khi còn nhỏ

Cuộc “đấu sinh tử” không ai mong muốn

Năm 6 tuổi, tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Dunia cùng gia đình bất ngờ rơi vào một vụ tấn công của đàn tinh tinh. Đó không phải một “trận đấu”, mà là tình huống sinh tồn khốc liệt, nơi bản năng con người bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.

Cậu bé mất một ngón tay, khuôn mặt chịu tổn thương nghiêm trọng, từ môi, tai cho đến cấu trúc xương. Bi kịch chưa dừng lại ở đó, người anh họ của Dunia đã không thể sống sót.

16 ca phẫu thuật và hành trình “đứng dậy”

Hai năm sau biến cố, Dunia được đưa sang Mỹ điều trị. Tại Stony Brook Children’s Hospital, cậu trải qua 16 ca phẫu thuật tái tạo khuôn mặt, phần lớn được hỗ trợ bởi quỹ từ thiện.

Những vết thương không chỉ nằm trên cơ thể. Việc mất gia đình, sống trong các gia đình bảo trợ tại Brooklyn rồi Long Island, không biết tiếng Anh, chưa từng tiếp xúc với thể thao… tất cả khiến cậu bé như bắt đầu lại từ con số 0.

Nhưng cũng giống như trong đấu vật, bị quật ngã không đồng nghĩa với thua cuộc, miễn là bạn còn có thể đứng dậy.

Khi sàn đấu trở thành nơi “tái sinh”

Cuộc đời Dunia rẽ sang hướng khác khi cậu gặp HLV Miguel Rodriguez tại Long Beach. Gia đình vị HLV sau đó nhận nuôi cậu, và cũng chính họ đưa Dunia đến với môn đấu vật.

Không có nền tảng, không kỹ thuật, thậm chí hạn chế giao tiếp, nhưng Dunia lại tìm thấy thứ mà mình thiếu suốt những năm tháng trước đó, một nơi để chiến đấu đúng nghĩa.

Dunia mang theo nghị lực lớn để đánh bại các đối thủ trên sàn vật

“Tôi không nghĩ mình có thể đi đến đây”, Dunia chia sẻ. Nhưng rồi cậu làm được.

Ở tuổi 18, Dunia trở thành nhà vô địch giải National High School Coaches Association Championship, sở hữu 5 danh hiệu cấp hạt Nassau và 3 chức vô địch bang, thành tích mà nhiều VĐV bình thường cũng phải mơ ước.

Những tổn thương khiến cậu nói chuyện khó khăn, khuôn mặt mang dấu vết của quá khứ, và phía trước vẫn còn những ca phẫu thuật. Nhưng trên thảm đấu, Dunia không còn là cậu bé năm nào.

Cậu là một chiến binh đúng nghĩa. “Đừng để người khác quyết định bạn là ai. Hãy tự viết câu chuyện của mình”, Dunia thổ lộ.